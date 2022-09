Spoiler Terra amara: il bacio tra Yilmaz e Müjgan provocherà molto gossip!

Dopo ogni discussione, se costruttiva, arriva sempre il momento di fare la pace. Succederà anche a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e alla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. I due finiranno infatti per baciarsi, ma in breve tempo diventeranno il bersaglio di tutte le malelingue di Cukurova…

Terra Amara, news: Yilmaz e la discussione con Müjgan

Tutto partirà quando Yilmaz deciderà di smettere di credere in un futuro tra lui e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). A quel punto, il figlioccio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) comincerà a corteggiare con successo Müjgan, appena arrivata per prendere servizio nell’ospedale pubblico del luogo (dopo aver rifiutato di lavorare in quello privato del padre).

Nonostante la frequentazione, Yilmaz eviterà però di dire a Müjgan che è proprio Züleyha la donna per cui ha ucciso un uomo ed è finito per diversi mesi in prigione. Tra un’omissione e l’altra, i due “piccioncini” attraverseranno anche dei momenti critici, dato che litigheranno aspramente quando Yilmaz se la prenderà con la dottoressa, colpevole a suo dire di aver salvato la vita di un uomo che non lo meritava poiché si era appena macchiato dell’assassinio della moglie.

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Müjgan si baciano…

Comunque sia, nonostante il forte litigio, Yilmaz saprà ritornare sui suoi passi, perché comprenderà che Müjgan è la persona giusta per stare al suo fianco. Proprio per questo, spronato da Fekeli, Akkaya si presenterà dalla donna per chiederle scusa per il suo atteggiamento, spiegandole che quel pomeriggio era arrabbiato poiché il padrino aveva deciso di far uscire di prigione il nemico Demir Yaman (Murat Ünalmış), arrestato ingiustamente per l’omicidio dello “scagnozzo” Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin).

Tra i due, in un successivo confronto, l’atmosfera si farà dunque sempre più complice. Non a caso Yilmaz e Müjgan si scambieranno il loro primo bacio…

Terra Amara, trame: Cukurova incomincia a mormorare su Yilmaz e Müjgan

Tuttavia, l’evidente avvicinamento tra Yilmaz e Müjgan genererà presto molto rumore a Cukurova, dato che l’uomo non esiterà a recarsi in casa della dottoressa a qualsiasi ora, comprese quelle notturne. Gli abitanti cominceranno dunque a pensare che i due siano amanti e metteranno in dubbio l’onorabilità della Hekimoğlu attraverso una serie di pettegolezzi senza fine.

Il gossip che ne scaturirà, ovviamente, infastidirà anche Züleyha, che farà decisamente fatica a nascondere a Demir che è gelosa del rapporto che Yilmaz sta instaurando con Müjgan… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.