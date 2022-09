Spoiler Una vita: il maggiordomo Marcelo cambia idea, resterà!

Nelle prossime puntate di Una vita, la presunta morte di Aurelio Quesada (Carlos de Austria) costringerà il maggiordomo Marcelo Gatzañaga (Patxi Santamaria) a prendere una decisione sul suo futuro ad Acacias. Dato che non sarà stato in grado di proteggere il suo “pupillo”, l’uomo penserà infatti di lasciare il quartiere, nonostante la richiesta della vedova Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di restare al suo servizio. Tuttavia, la vicinanza della cuoca Luzdivina (Noelia Marlò) gli farà rivedere la sua posizione…

Una Vita, news: la presunta morte di Aurelio

Aurelio sembrerà perdere la vita al culmine di un piano pensato da Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria Cardenas (Roser Tapias), e Genoveva. In pratica, il chimico fingerà di voler istruire l’equipe del Quesada sulla preparazione del gas tossico che tanto desidera avere per diventare ricco. Tuttavia, durante la spiegazione, Rodrigo narcotizzerà Aurelio e legherà i suoi polsi ad una corda e, al termine di un chiarimento, Lluch sprigionerà il gas dopo aver indossato una maschera e abbandonerà il “nemico” al suo destino.

Ovviamente, Aurelio cercherà di liberarsi ma finirà per innescare un incendio nel laboratorio. Marcelo dovrà dunque constatare il decesso del suo signore quando riconoscerà l’anello dei Quesada su un corpo completamente carbonizzato. Un dolore, accompagnato dall’aborto appena subito da Genoveva, che lo porterà a rassegnare le sue dimissioni…

Una Vita, trame: Genoveva chiede a Luzdivina di convincere Marcelo a restare

Eh sì: vi anticipiamo che Marcelo si sentirà un vero e proprio fallito perché non sarà riuscito a salvare né Aurelio e né il suo futuro erede. Proprio per questo, il maggiordomo deciderà di andare in pensione e comunicherà all’insistente Genoveva che lascerà il quartiere subito dopo il funerale del Quesada. A quel punto, dato che non troverà nessun modo per convincerlo, la Salmeron penserà di fare leva sull’affetto che il sottoposto ha nei riguardi di Luzdivina.

Non a caso, Genoveva chiederà alla cuoca di fare in modo che Marcelo resti ad Acacias, visto che col tempo ha imparato a fidarsi di lui e lo considera all’altezza per stare al suo servizio. Una mossa, questa, che si rivelerà vincente…

Una Vita, spoiler: Marcelo decide di restare ad Acacias!

Possiamo anticiparvi che, al termine di un dialogo accorato nel quale ammetterà di averla assunta mesi prima per via della sua forte somiglianza con la defunta nipote Sara, Marcelo comunicherà a Luzdivina di aver cambiato idea ripensando al rapporto instaurato con lei, ossia la persona che gli ha ridato la gioia e il sorriso “fraterno” in un periodo in cui pensava di averli persi per sempre.

Insomma, Marcelo deciderà di restare ad Acacias, con Genoveva che accetterà di buon grado di “riassumerlo”. Tuttavia, nelle ore successivo al repentino cambiamento di idea, il Gatzañaga comincerà misteriosamente ad interessarsi ad una lettera destinata a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che Jacinto (Jona Garcia) avrà messo per sbaglio nella posta della Salmeron. Senza alcuna apparente spiegazione, Marcelo si interesserà dunque per la prima volta al matrimonio (ormai naufragato) tra Genoveva e Felipe. Per quale motivo?