Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: nuovo amore per ANDRÉ

Grandi novità sono in arrivo per i fan di André Konopka (Joachim Lätsch)! A mesi di distanza dalla sua ultima delusione sentimentale, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore lo chef troverà finalmente l’amore. Ancora una volta, però, le cose partiranno in salita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Helene e André si avvicinano

Alcuni amori iniziano con dei colpi di fulmine. Altri hanno invece bisogno di tempo per crescere e poi sbocciare. A quest’ultima categoria appartiene il rapporto tra André Konopka e Helene Richter (Sabine Werner), la madre di Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Hut).

Giunta a Bichlheim per stare vicina ai figli, Helene si legherà fin da subito ad André, con cui nascerà una bella amicizia (non priva di qualche discussione) anche grazie alla comune passione per la cucina. Sarà infatti proprio a Konopka che la donna confiderà il suo più grande segreto: il deficit mentale di Gerry è colpa di Helene (o almeno così lei crede).

Ebbene, in tale occasione André tirerà fuori il meglio di sé: non solo consolerà Helene, ma arriverà a contattare i medici che seguirono la Richter anni prima per provare a convincere quest’ultima di non avere nulla da rimproverarsi. Un gesto che colpirà profondamente la donna…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Helene si innamora di André

Già legatissima ad André, Helene finirà per innamorarsi di lui quando l’uomo la aiuterà a racimolare la liquidità necessaria a coprire le spese per il matrimonio del figlio Max e Vanessa (Jeannine Gaspár). A quel punto la Richter capirà di aver completamente perso la testa per l’affascinante capocuoco del Fürstenhof, ma lui la ricambierà?

Ebbene, come spesso accade André non si accorgerà dei sentimenti sviluppati dall’amica nei suoi confronti, tanto da arrivare ad iscrivere quest’ultima ad un evento di speed dating! Come se non bastasse, il cuoco andrà ad un appuntamento con una donna molto più giovane della Richter, ferendo quest’ultima.

Benché demoralizzata, Helene proverà a fare un ultimo tentativo per avvicinarsi al suo amato ed inviterà quest’ultimo ad una festa di paese. Peccato solo che lui fraintenderà ancora una volta le sue intenzioni…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: André si innamora di Helene

Convinto che l’amica sia alla ricerca di uomini, André creerà per lei un profilo su una piattaforma per appuntamento. La cosa peggiore, però, sarà che il profilo da lui creato non rispecchierà assolutamente Helene.

A quel punto quest’ultima deciderà di rinunciare definitivamente al cuoco: non solo l’uomo non ha mostrato nessun interesse nei suoi confronti, ma non sembra neanche aver capito come lei sia fatta veramente. Ma sarà davvero così?

Ebbene, il destino vorrà che proprio allora André apra finalmente gli occhi su Helene, capendo di essersi innamorato di lei. Sarà troppo tardi per riconquistarla?

(Puntate 3921-39, in onda in Germania dal 31 ottobre al 30 novembre 2022)