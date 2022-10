Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: brutta notizia per FLORIAN

Non c’è nulla che nella vita conti più dell’amore… nemmeno il lavoro dei propri sogni! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber) sarà disposto a rinunciare all’occasione professionale che attendeva da tutta la vita per la donna che ama. E, quando cambierà idea, sarà troppo tardi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Maja tornano insieme

Negli episodi di Tempesta d’amore in onda in questi giorni sui nostri teleschermi il lieto fine di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt sembra essere di nuovo sfumato. Tra pochissimo, però, tutto cambierà!

Il momento della svolta arriverà proprio quando tutto sembrerà perduto: convinto che la sua amata lo abbia tradito con Hannes (Pablo Konrad), il guardacaccia lascerà il Fürstenhof e si preparerà a partire immediatamente per gli Stati Uniti, dove lo attende il lavoro dei suoi sogni. Sulla strada per l’aeroporto, però, verrà sopraffatto dai sentimenti per la sua Maja…

Ebbene, negli stessi istanti quest’ultima scoprirà che sono state le bugie di Hannes a spingere il suo amato ad andarsene. Sconvolta, la ragazza si precipiterà dunque alla ricerca di Florian, che nel frattempo ha deciso di tornare indietro. Sarà così che i due innamorati potranno finalmente ritrovarsi e tornare insieme! Per loro, però, gli ostacoli non sono ancora finiti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian perde il lavoro negli Stati Uniti

Invece che godersi la loro ritrovata felicità dopo mesi di separazione, però, Florian e Maja dovranno infatti affrontare una situazione che richiederà una decisione molto rapida: trasferirsi negli Stati Uniti oppure restare a Bichlheim? Una scelta tutt’altro che semplice…

Se la fantastica offerta di lavoro ricevuta dal guardacaccia richiederà un trasferimento immediato, infatti, per seguire il suo amato Maja dovrebbe interrompere il tirocinio al Fürstenhof vanificando mesi di sacrifici. E ora? Inutile dire che nessuno dei due vorrà che il proprio amato faccia un simile sacrificio e così, senza nemmeno parlarsi, entrambi rinunceranno al proprio lavoro!

Ebbene, dopo aver scoperto l’accaduto, Maja convincerà Florian a ricontattare il datore di lavoro in America per spiegargli la situazione e chiedergli di ridargli l’incarico. Purtroppo, però, li attende una brutta sorpresa: il lavoro è stato dato ad un altro candidato! Come reagirà Florian di fronte ad una simile notizia? E cosa significherà per il suo futuro con Maja?