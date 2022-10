Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il successo di GERRY

Buone notizie in arrivo per Gerry Richter (Johannes Hut)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il simpaticissimo fratello di Max (Stefan Hartmann) farà infatti un passo avanti verso il suo grande sogno: vincere il torneo di golf del Fürstenhof. Per qualcun altro, però, non ci saranno notizie altrettanto buone… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry deve affrontare un esame

Quando Gerry è arrivato a Bichlheim, nessuno avrebbe mai scommesso che questo ragazzo così ingenuo e particolare sarebbe potuto un giorno diventare una miniera d’oro per i suoi cari. Da qualche settimana a questa parte, però, tutto è cambiato…

Come sappiamo, Erik (Sven Waasner) ha infatti scoperto che il giovane Richter è un talento naturale del golf. Una scoperta che è arrivata con un tempismo perfetto: tra pochissimo, infatti, al Fürstenhof verrà indetto un prestigioso torneo con un ricchissimo montepremi!

Ebbene, benché non interessato al denaro, Gerry capirà presto che la somma riservata al primo classificato – ben 10.000 euro – potrebbero aiutarlo a realizzare il grande sogno di Shirin (Merve Çakır): aprire un salone di bellezza tutto suo.

E così, nonostante l’iniziale opposizione di suo fratello Max, Gerry ha deciso di iscriversi al torneo. C’è però un problema: per essere ammessi alla competizione, è necessario passare prima un esame scritto! Una prova banale per molti ma non per un ragazzo con un deficit cognitivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry ammesso al torneo di golf

Ben conscio delle difficoltà del suo protetto, Erik penserà bene di dare a quest’ultimo una mano a modo suo: mentre Max distrarrà Werner (Dirk Galuba) – incaricato di valutare la prova – Vogt sostituirà il questionario compilato da Gerry con una copia riempita invece da lui stesso.

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà procedere per il meglio, ma all’ultimo momento un imprevisto farà precipitare le cose e l’inganno di Erik e Max verrà smascherato. E ora? Inutile dire che Werner si infurierà di fronte a quel tentativo di truffa, ma capirà ben presto che Gerry è totalmente estraneo all’accaduto.

L’anziano albergatore deciderà dunque di ammettere comunque il giovane Richter al torneo facendolo passare con il minimo indispensabile. Per Max e Erik, invece, arriverà una punizione esemplare…

Riuscirà Gerry a vincere il torneo e coronare il sogno della sua amata Shirin?