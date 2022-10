Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la retromarcia inaspettato di PAUL

Incredibile colpo di scena dalla Germania! Proprio quando l’happy end di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) sembrava ormai imminente, tutto rischierà di saltare. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda oltralpe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: la storia di Paul e Romy

Personaggio amatissimo dai telespettatori di lunga data di Tempesta d’amore, Paul Lindbergh tornerà in scena nelle vesti di protagonista della diciottesima stagione al fianco di Josie Klee. Non è stata però quest’ultima il suo primo “grande amore”…

Chi segue Sturm der Liebe da qualche anno ricorderà sicuramente la bellissima e tragica storia d’amore di Paul e Romy (Désirée von Delft): aitante donnaiolo lui, timida e dolce ragazza lei, i due finirono per innamorarsi e – dopo aver superato mille ostacoli – convolarono a giuste nozze. Quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita, però, finì in tragedia…

Poco dopo il “fatidico sì”, la neosposina cadde infatti a terra priva di sensi a causa di una dose di veleno da lei inconsapevolmente ingerita. Il veleno in questione era in realtà destinata all’allora protagonista Denise Saalfeld (Helen Barke), ma fu la povera Romy a rimetterci la vita. Un dramma che Paul non ha mai del tutto superato…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul e Josie vogliono sposarsi

Dopo un lunghissimo lutto, il giovane vedovo tornò lentamente a vivere e ritrovò addirittura l’amore al fianco della bellissima Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus) con cui uscì temporaneamente di scena. Purtroppo, però, nemmeno questa storia d’amore durò…

Sarà proprio dopo la fine della sua storia con Michelle che Paul tornerà a sorpresa al Fürstenhof, dove troverà un nuovo lavoro (quello di direttore amministrativo dell’hotel) e ben due nuovi amori: Constanze (Sophia Schiller) e Josie.

Ebbene, come sappiamo, alla fine sarà quest’ultima a conquistare definitivamente il cuore del giovane Lindbergh, con cui deciderà di convolare a giuste nozze. Proprio quando tutto sembrerà pronto per il matrimonio da sogno dei due protagonisti, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Paul annulla le nozze con Josie

Tutto inizierà quando, alla ricerca della location per celebrare la loro unione, Josie e la sua famiglia troveranno un luogo apparentemente perfetto: un bellissimo prato in mezzo al bosco. Il problema? È lo stesso posto in cui ebbe luogo il matrimonio di Paul e Romy!

Ebbene, quando Lindbergh lo scoprirà, verrà improvvisamente sopraffatto dai ricordi di quella ferita mai del tutto rimarginata e, con essi, riaffiorerà l’insopportabile dolore per la scomparsa della prima moglie. Un dolore che sarà determinato a non provare mai più in vita sua…

E così, temendo che anche Josie possa cadere vittima dello stesso triste destino che gli strappò Romy, Paul deciderà di annullare le nozze con la fidanzata! Una decisione che, come comprensibile, sconvolgerà la giovane Klee. Riuscirà quest’ultima a far cambiare idea al suo amato?

(Puntate 3933-43, in onda in Germania dal 16 novembre al 7 dicembre 2022)