Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il disperato appello di CORNELIA

Se Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) è un medico molto amato è perché – oltre a essere un professionista – mette sempre il bene dei suoi pazienti davanti a tutto. Un’empatia che a volte gli causa non pochi problemi…

E così, dopo aver rischiato la carriera per Florian Vogt (Arne Löber), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Michael si troverà ancora una volta a dover scegliere tra il rigore professionale ed il suo lato umano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia in fuga

Da quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha messo gli occhi su Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), per Cornelia Holle (Deborah Müller) è iniziato un incubo senza fine. Per colpa della perfida dark lady, la bella governante del Fürstenhof ha infatti prima perso il grande amore e poi la libertà!

Convinta di avere una relazione incestuosa con l’uomo che ama, Cornelia è stata infatti costretta a lasciare Robert. Una separazione che ha devastato entrambi gli innamorati, ma per cui la Holle ha pagato un prezzo decisamente maggiore.

Poco dopo la fine della sua relazione con Saalfeld, la donna è stata infatti vittima di due tentati suicidi (o almeno Ariane li ha fatti apparire tali), in seguito ai quali è stata dichiarata mentalmente instabile dai medici e “condannata” alla reclusione in una clinica psichiatrica. Un destino che Cornelia cercherà di evitare dandosi alla fuga!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia si rifugia da Michael e Rosalie

Disperata, la Holle lascerà dunque di nascosto l’ospedale e con l’aiuto di Rosalie (Natalie Alison) – l’unica a credere alla sua versione dei fatti – si rifugerà in una baita di montagna. Peccato solo che Ariane scoprirà rapidamente dove si nasconde la sua vittima e correrà ad avvisare Robert.

Ebbene, quest’ultimo proverà a convincere la “sorellastra” a presentarsi spontaneamente alla clinica, spiegandole che si tratta della cosa migliore per lei. Purtroppo, però, le sue parole non avranno gli effetti sperati…

Cornelia, infatti, non solo non darà ascolto al fidanzato, ma deciderà di fuggire nuovamente! Dove? Dall’unica persona che sembra essere dalla sua parte: Rosalie! Quest’ultima darà infatti ospitalità all’amica, senza ovviamente dire nulla a Michael.

Non ci vorrà però molto prima che quest’ultimo scopra che la “fuggiasca” si nasconde proprio sotto il suo tetto. E a quel punto a Cornelia non resterà altra soluzione se non appellarsi al buon cuore del medico, implorandolo di aiutarla. Michael ascolterà le sue preghiere o in lui prevarrà il rispetto delle regole?