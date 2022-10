Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la mossa a sorpresa di ARIANE

Se Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) spadroneggia ormai da quasi due anni in quel del Fürstenhof senza mai essere stata incastrata per i suoi crimini, è indubbiamente grazie alla sua intelligenza, ma anche alla capacità di sapersi adeguare a situazioni in continuo cambiamento. Un talento che le sarà particolarmente utile nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia si rifugia da Michael e Rosalie

Sta prendendo una piega sempre più crudele e diabolica il piano di Ariane Kalenberg per separare Cornelia Holle (Deborah Müller) da Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e conquistare quest’ultimo. Dopo aver fatto credere ai due fidanzati di essere fratellastri, la perfida dark lady ha infatti fatto in modo di far apparire la rivale come mentalmente instabile, al punto che i medici ne hanno ordinato l’immediato ricovero in una clinica psichiatrica.

Disperata, la povera Cornelia non ha visto altra soluzione se non darsi alla fuga e, con l’aiuto di Rosalie (Natalie Alison) – l’unica ad esserle sempre rimasta accanto – si è rifugiata in una baita nel bosco. Purtroppo per lei, però, non ci vorrà molto prima che Ariane scopra il suo nascondiglio e avverta Robert nella speranza che quest’ultimo convinca la donna a farsi ricoverare.

Le cose, però, non andranno come previsto dalla Kalenberg: presa dal panico, la Holle fuggirà infatti nuovamente e questa volta si rifugerà direttamente a casa di Rosalie e Michael (Erich Atelkopf). Questi ultimi accetteranno di tenerla nascosta?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane fa un’offerta a Cornelia

Come prevedibile, Michael sarà tutt’altro che entusiasta all’idea di dare ospitalità ad una paziente di cui uno specialista in psichiatria ha raccomandato l’immediato ricovero in una struttura specializzata. Ciononostante, non se la sentirà di mandarla via.

A quel punto Cornelia tirerà finalmente un respiro di sollievo, ignara del fatto che Ariane è già sulle sue tracce. Ancora una volta, infatti, la Kalenberg scoprirà facilmente il nuovo nascondiglio della sua vittima, decidendo però di cambiare strategia…

Sarà così che Ariane si presenterà da Cornelia con una notizia a dir poco inaspettata: è in grado di salvarla dal ricovero in clinica, ma – per scoprire di più sulla sua proposta – la Holle dovrà prima fidarsi di lei! Cornelia accetterà di scendere a patti con la donna che – a sua insaputa – è la causa della sua rovina?