Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: nuova professione per VALENTINA

C’è grande fermento in Germania per l’attesissimo ritorno di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), giovane personaggio amatissimo dal pubblico di Tempesta d’amore. Uscita di scena due anni fa per iniziare una nuova vita al fianco del ragazzo che amava, la figlia di Robert (Lorenzo Patané) tornerà infatti inaspettatamente al Fürstenhof. E per lei saranno in arrivo grandi novità… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina torna al Fürstenhof

La vita non è certo stata generosa con Valentina Saalfeld. Al momento della sua nascita, infatti, la ragazza ha subito il lutto peggiore per un bambino: la perdita della madre, morta di parto proprio nel darla alla luce. E le difficoltà non sono finite lì…

Dopo aver trascorso l’infanzia a Verona con il padre e la mamma adottiva Eva (Uta Kargel), la ragazzina – ormai adolescente – ha iniziato una nuova vita a Bichlheim, dove ha dovuto affrontare prima una grave forma di leucemia e poi la fine del matrimonio dei genitori.

Oltre a tanto dolore, però, al Fürstenhof Valentina troverà anche l’amore! Sarà infatti all’hotel a cinque stelle che la giovane Saalfeld conoscerà Fabien (Lukas Schmidt) – figlio di Michael (Erich Altenkopf) – con cui poco dopo deciderà di trasferirsi a Lipsia per iniziarvi una nuova vita insieme. Neanche in questo caso, però, la felicità durerà a lungo…

Nella prossima stagione di Tempesta d’amore Fabien lascerà infatti la fidanzatina che, distrutta dal dolore, interromperà gli studi e si precipiterà al Fürstenhof dalla sua famiglia. Peccato solo che nemmeno qui sarà tutto rose e fiori…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina litiga con Robert

Come vi abbiamo anticipato, inizialmente la ragazzina nasconderà a tutti la vera ragione della sua visita, sostenendo di essere a Bichlheim per fare uno stage di lavoro. Non ci vorrà però molto prima che la verità venga fuori e a quel punto sia Werner (Dirk Galuba) che Robert proveranno a consolare la loro amata.

Ebbene, inizialmente Valentina sembrerà aver trovato nella sua vecchia casa un luogo sicuro, ma ben presto il suo spirito ribelle colliderà con il carattere altrettanto difficile del padre, tanto che quest’ultimo arriverà a metterla alla porta! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Valentina scopre la sua vocazione professionale

Fortunatamente la situazione si risolverà grazie all’intervento di Michael e la giovane Saalfeld non solo tornerà in hotel, ma deciderà di rimettere in sesto la propria vita… a partire da quella professionale! Ormai abbandonato il sogno di diventare un’attrice, la ragazza si metterà dunque alla ricerca una nuova strada, che non tarderà a trovare…

Colpita dal lato umano del lavoro di Michael, Valentina capirà infatti di voler essere di aiuto agli altri, lavorando in ospedale! Un’intuizione che verrà confermata quando la ragazza si troverà a dover aiutare Shirin. Sarà dunque questo il futuro lavorativo della giovane Saalfeld?

(Puntate 3929-34, in onda in Germania dal 10 al 17 novembre 2022)