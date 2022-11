Il paradiso delle signore 7: tra Marcello e Adelaide scatta un abbraccio! | Anticipazioni

Impensabile “affettuosa” svolta alle porte per la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina)! Un tempo colei che regna sul Paradiso delle Signore e su Villa Guarnieri definiva le attrazioni delle nobildonne per uomini di basso rango “debolezze degne di una certa letteratura“, ma potrebbe presto provare l’ebbrezza delle avventure della “collega” Lady Chatterley! E con chi accadrà lo sconvolgente passo?

Ebbene sì, il fortunato e prestante esponente delle suddette “classi inferiori” è proprio Marcello Barbieri (Pietro Masotti), il cui avvicinamento con la Contessa dura ormai da diversi mesi: tutti ricorderanno gli imperiosi ordini di lasciare Ludovica (Giulia Arena) che Adelaide diede al Barbieri in un pomeriggio di pioggia in auto all’inizio della scorsa stagione (peraltro invano), poi l’incarico di direttore di sala del circolo (che doveva essere un tranello per separare i due amanti e invece ha spianato la strada a un anno di amore… e divergenze). E infine proprio la richiesta di Marcello ad Adelaide perché lo aiutasse a farsi una posizione per riconquistare l’amata, che intanto dopo essere stata da lui lasciata gira la Grecia e il mondo in compagnia di Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Adelaide interessata a una serra, Marcello la aiuta

Dall’inizio di questa stagione, Marcello e Adelaide si sono progressivamente avvicinati: lei gli ha permesso di vederla alle prese con la fragilità per la storia tradita ma mai finita con l’amato cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), ma soprattutto ha visto in lui un “giovane Umberto”, tra passione per sigari di alto livello, ambizione e attrazione per lei…

Ed eccoci al dunque: le anticipazioni ci dicono che l’avvicinamento tra i due (già favorito dall’interesse della contessa per una serra, che Marcello cercherà in tutti i modi di soddisfare) esploderà a breve. Galeotta sarà la crisi tra Umberto e Flora, che farà in qualche modo sperare Adelaide, e un sorprendente aiuto arriverà anche dalla storia politica: l’uccisione del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy innescherà impegni mondani al circolo che potrebbero portare Umberto e Adelaide a riavvicinarsi…

L’abbraccio tra Adelaide e Marcello a Il paradiso delle signore

Ma poi Umberto comprerà un anello di fidanzamento per Flora. Il gesto inequivocabile scatenerà la rabbia di Adelaide con Marcello che glielo avrà riferito… tutto ciò prima che la contessa si abbandoni a un affettuoso abbraccio con il comproprietario della Caffetteria!

Che sia l’inizio di una liaison dangereuse tra la contessa e l’ex galeotto, autista, spallone… ora imprenditore e aspirante finanziere? E come reagirebbe Ludovica (che presto tornerà in scena come ci ha raccontato la sua interprete Giulia Arena), che da sempre vede in Adelaide la figura materna che non ha mai avuto, se la scoprisse tra le braccia del suo grande amore perduto? Ne riparleremo…