Un matrimonio deve essere per amore! Ne è convinta Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si scontrerà con il pragmatismo del suo amato Florian Vogt (Arne Löber). Quest’ultimo, però, capirà presto il proprio errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian chiede a Maja di sposarlo per il visto

Sembra finalmente alle porte l’attesissimo happy end di Florian e Maja! Divisi per più di un anno da un destino beffardo, da qualche giorno i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore si sono ritrovati e stanno pianificando il loro futuro insieme. Futuro che sembrerà portarli oltreoceano…

Come sappiamo, i due innamorati decideranno infatti di partire per l’America per realizzarvi un parco naturale aperto al pubblico. Ci sarà, però, un problema: la von Thalheim non otterrà il visto necessario per lavorare negli Stati Uniti. E ora?

Dopo aver valutato tutte le alternative, Florian farà alla sua amata una proposta molto pragmatica: sposarsi subito in modo che lei possa seguirlo oltreoceano. Un’idea tanto pratica quanto poco romantica…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian fa a Maja una seconda proposta di matrimonio

Benché felice all’idea di diventare la moglie dell’uomo che ama, Maja resterà infatti profondamente delusa dalla mancanza di tatto dimostrata dal fidanzato, che non sembrerà rendersi conto di quanto lei sognasse una proposta di matrimonio di tutt’altro tipo.

Il risultato? Invece che un “sì” entusiasta, Vogt riceverà un cuscino in faccia! E così, mentre la sua amata si sfogherà con Shirin (Merve Çakır) e Josie (Lena Conzendorf), il guardacaccia capirà di doversi far perdonare…

Ebbene, poco dopo Maja riceverà un misterioso invito da parte del fidanzato a raggiungerlo all’albero simbolo del loro amore. E qui la attenderà una sorpresa davvero toccante: Florian calerà da un ramo una bottiglia di champagne, per poi scendere lui stesso dall’albero e fare alla sua amata una toccante dichiarazione d’amore, seguita dall’immancabile anello.

Un gesto così romantico da sciogliere il cuore della von Thalheim, portando quest’ultima a perdonare il fidanzato e accettare con gioia di sposarlo! Fiori d’arancio in arrivo?