Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: nuovo lavoro per JOSIE

Si dice che la fortuna aiuti gli audaci… e Josie Klee (Lena Conzendorf) ne è l’esempio lampante! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la futura protagonista della diciottesima stagione della soap realizzerà infatti il suo grande sogno grazie alla propria intraprendenza… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie arriva al Fürstenhof

Da tempo vi stiamo parlando di un nuovo personaggio destinato a farci compagnia per parecchio tempo nei mesi a venire: Josie Klee. Cresciuta senza padre e con una madre assente, fin da bambina si legò in modo particolare alla nonna, da cui ha ereditato la sua grande passione: la cucina! Una passione che col tempo diventerà molto più di un hobby…

Una volta diventata adulta, Josie capirà infatti di voler trasformare il suo amore per il cibo in una professione, imparando dal miglior cuoco in circolazione e suo grande idolo: André Konopka (Joachim Lätsch)!

Sarà proprio nella speranza di poter iniziare un apprendistato con quest’ultimo che la Klee giungerà a Bichlheim e il caso la porterà a scontrarsi (nel vero senso del termine) proprio con il capocuoco del Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie vuole lavorare con André

Come vi abbiamo anticipato, il loro primo incontro non sarà dei migliori (l’uomo la scambierà infatti per un ladro), ma André resterà comunque colpito dalla passione dimostrata dalla sua giovane fan, decidendo di concederle una chance: se riuscirà a preparare una cotoletta degna di questo nome, avrà il posto di lavoro!

Ebbene, il piatto preparato da Josie sarà effettivamente sorprendente, ma non nel modo che André si aspettava: la ragazza preparerà infatti una cotoletta vegetariana, lasciando il cuoco piuttosto perplesso. Hildegard (Antje Hagen), al contrario, vedrà positivamente lo spirito d’iniziativa della Klee…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Josie viene assunta al Fürstenhof

Indeciso sul da farsi, Konopka si prenderà un po’ di tempo per chiarirsi le idee e così Josie dovrà cercare una sistemazione per la notte, trovando ospitalità presso Maja (Christina Arends) e Shirin (Merve Çakır). Non saranno però le due amiche l’incontro più importante che la Klee farà a Bichlehim!

L’indomani mattina, infatti, la ragazza si imbatterà in un affascinante ospite del Fürstenhof che le ruberà il cuore: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). E così, quando poco dopo Werner comunicherà a Josie che il lavoro in cucina è suo, la ragazza vedrà realizzarsi due sogni: imparare dal suo grande idolo e stare vicina all’uomo di cui si è innamorata…

Sarà questo l’inizio di un appassionante percorso personale e professionale che porterà la giovane Klee a trasformarsi in una donna sicura di sé e una professionista di successo!