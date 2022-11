Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: scoperta shock per MAX

Tenere nascosto un amore clandestino non è semplice, specialmente se si vive a stretto contatto con il partner “ufficiale”. Se ne accorgerà Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore rischierà di vedere smascherata la sua storia segreta con Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa e Carolin iniziano un’avventura segreta

Tra le storyline che più stanno catturando l’attenzione dei telespettatori tedeschi di Sturm der Liebe c’è senza dubbio la storia d’amore tra Vanessa e Carolin. Fidanzate rispettivamente con Max (Stefan Hartmann) e Michael (Erich Altenhopf), le due donne finiranno inaspettatamente per innamorarsi l’una dell’altra. E a quel punto si ritroveranno a dover compiere una scelta difficile…

Se Carolin sceglierà la via della sincerità e cancellerà le nozze con Michael, Vanessa sarà invece determinata a portare avanti il suo progetto di costruire una famiglia “tradizionale” insieme a Max. Peccato solo che l’attrazione che la lega alla Lamprecht non farà che crescere di giorno in giorno…

E così, quando le due donne si ritroveranno a dover vivere da sole nella stessa casa per qualche giorno, la Sonnbichler capirà di non poter resistere alla tentazione e farà alla sua amata una proposta inaspettata: avere una breve avventura segreta!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max sospetta di Vanessa e Carolin

Benché spiazzata dalla proposta di Vanessa, Carolin accetterà e proverà a concentrarsi unicamente a godere al massimo dei momenti trascorsi insieme alla donna che ama. Le basterà però ascoltare una telefonata tra Max e Vanessa per rendersi conto che quest’ultima non ha intenzione di iniziare nulla di serio con lei.

Ebbene, nonostante la delusione, Carolin non potrà resistere all’attrazione per Vanessa, con cui si arriverà all’ennesimo momento di vicinanza. E questa volta l’intimità tra le due donne non passerà inosservata…

Max assisterà infatti casualmente alla scena, rimanendone profondamente turbato. Ciononostante il ragazzo non capirà la situazione e, dopo aver parlato con Michael, metterà da parte i propri pensieri, decidendo di fare una sorpresa romantica a Vanessa. Un gesto che provocherà nella Sonnbichler una reazione inaspettata…

(Puntate 3945-6, in onda in Germania dal 9 al 12 dicembre 2022)