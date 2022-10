Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la dura decisione di CAROLIN

Per lei Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) ha lasciato la donna che amava da oltre dieci anni, eppure Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß) gli spezzerà il cuore! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore quest’ultima farà infatti saltare le nozze con il bel dottore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Carolin, Michael e Vanessa

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Michael e Rosalie (Natalie Alison) sembrano destinati a trascorrere insieme il resto della vita. Negli episodi tedeschi della soap, però, la relazione tra questi due amatissimi personaggi è da tempo naufragata…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, il medico perderà infatti la testa per una sua amica di vecchia data – Carolin – con cui deciderà addirittura di convolare a nozze dopo solo poche settimane di relazione. Una decisione che si rivelerà decisamente avventata…

Durante i preparativi del matrimonio, la Lamprecht si avvicinerà infatti molto ad un’altra persona, finendo per innamorarsene: Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: cancellate le nozze di Carolin e Michael

Dopo aver inizialmente tentato di reprimere i sempre crescenti sentimenti nei confronti della nipote di Alfons (Sepp Schauer), Carolin finirà per dichiararsi alla sua amata. Una confessione che porterà Vanessa ad allontanarsi da lei. Non ci vorrà però molto prima che anche la Sonnbichler si renda conto di vedere nella Lamprecht molto più di un’amica… peccato solo che la ragazza stia per sposare Max (Stefan Hartmann)!

Determinata a proteggere il suo sogno di una famiglia con il futuro marito, Vanessa reprimerà dunque i propri sentimenti “proibiti” e proverà a concentrarsi sul suo imminente matrimonio. Anche Carolin tenterà di focalizzarsi sulla sua relazione con Michael, ma ben presto si renderà conto di non essere in grado di giurare amore eterno a quest’ultimo…

E così, la Lamprecht prenderà la difficile decisione di annullare le nozze con il medico, salvo poi provare comunque a salvare il rapporto con lui. Non ci vorrà però molto prima che l’uomo si renda conto che la fidanzata gli sta nascondendo qualcosa…

Messa sotto pressione da Michael, Carolin finirà dunque per confessare la dura verità: si è innamorata di un’altra persona! Una rivelazione che porterà il medico a prendere una decisione sofferta: di cosa si tratterà?

(Puntate 3915-27, in onda in Germania dal 21 ottobre all’8 novembre 2022)