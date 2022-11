Quanto resisteranno Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß) ai sentimenti proibiti che le legano? Stando alle anticipazioni in arrivo dalla Germania, la risposta è “non molto”! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore le due donne prenderanno infatti una decisione molto rischiosa che rischierà di stravolgere per sempre le loro vite e quelle dei loro cari… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa gelosa di Carolin e Leon

Da tempo vi stiamo parlando di una storia d’amore davvero rivoluzionaria che sta appassionando i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore: quella tra Vanessa e Carolin. Innamoratesi a sorpresa poco prima delle rispettive nozze con Max (Stefan Hartmann) e Michael (Erich Altenhopf), le due donne si troveranno a dover scegliere tra la lealtà nei confronti dei futuri mariti e l’irresistibile attrazione creatasi tra loro. Una scelta tutt’altro che scontata…

Se Carolin capirà molto presto di non poter continuare a ingannare Michael e cancellerà le nozze con quest’ultimo confessando di essersi innamorata di un’altra persona, Vanessa non avrà infatti altrettanto coraggio e deciderà di restare insieme a Max. Una decisione che deluderà profondamente la Lamprecht…

Amareggiata, quest’ultima si confiderà con l’unica persona a conoscenza del suo dramma sentimentale: il collega Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), ex fidanzato della protagonista Josie (Lena Conzendorf). Il risultato? Carolin e Leon finiranno per consolarsi a vicenda, avvicinandosi pericolosamente… e Vanessa lo scoprirà!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa propone a Carolin una relazione segreta

Folle di gelosia, la Sonnbichler non sopporterà l’idea che la sua amata possa consolarsi con un altro e si sfogherà con niente altri che Max, portandolo involontariamente a pensare che sia Leon il motivo per cui Carolin ha lasciato Michael.

Insomma, la situazione si complicherà sempre più e, come se non bastasse, sarà proprio in queste circostanze che sia i Sonnbichler che Max dovranno partire per qualche giorno, lasciando di fatto Carolin e Vanessa a casa da sole…

Ebbene, inizialmente le due proveranno a mantenere le distanze, ma ben presto si renderanno conto che l’attrazione tra loro è troppo forte e così Vanessa farà una proposta sconcertante alla sua amata: iniziare una breve relazione segreta durante l’assenza di Max.

Pur sapendo che si tratta di una pessima idea che farà soffrire entrambe, Carolin proverà a pensare solo al presente e godersi al massimo quei pochi momenti insieme. Le basterà però ascoltare di nascosto una telefonata tra Vanessa e Max per rendersi conto che le cose non possono andare avanti…

(Puntate 3941-5, in onda in Germania dal 5 al 9 dicembre 2022)