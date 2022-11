Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il dramma di MICHAEL

Non sempre la generosità paga… e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il medico pagherà infatti a carissimo prezzo un gesto tanto coraggioso quanto rischioso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael nei guai

Sono trascorse ormai parecchie settimane dalla miracolosa guarigione di Florian Vogt (Arne Löber). Guarigione che è stata possibile solo grazie al coraggio e alla generosità delle persone intorno al guardacaccia… Michael in primis!

Come ricorderete, quest’ultimo permise infatti allo sfortunato paziente di curarsi con il farmaco sviluppato durante un trial clinico, benché il giovane Vogt fosse stato assegnato al gruppo placebo. Un gesto che ha salvato la vita al ragazzo, ma ha causato al medico un mare di guai.

Quando la verità verrà fuori, il dottor Niederbühl finirà infatti sotto accusa da parte dell’ordine dei medici, che lo accuserà non solo di aver violato le regole del trial clinico ma persino di aver rubato lui stesso il farmaco! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael non può più fare il medico

A quel punto per Michael le cose si metteranno davvero male ed il medico capirà di essere in una situazione altamente rischiosa. Situazione in cui, però, non sarà solo! Quando Florian scoprirà cosa sta passando il medico per causa sua, non esiterà infatti ad autodenunciarsi per salvare il suo benefattore. Basterà?

Ebbene, purtroppo la risposta è “no”. In attesa di prendere una decisione, l’ordine dei medici costringerà infatti il dottor Niederbühl a chiudere il suo studio e gli proibirà di praticare fino a quando non verrà emesso il verdetto. E a quel punto Michael sprofonderà nella disperazione: la sua carriera di medico sarà davvero finita?