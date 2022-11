Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’incidente di ELENI

Un colpo di scena sta per sconvolgere gli equilibri nella storyline con protagonisti Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, l’albergatore sarà infatti responsabile di una tragedia che colpirà al cuore la sua amata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph si vendica di Markus

Da tempo vi stiamo parlando della storia d’amore tra Christoph e la sua fidanzata storica: Alexandra. Ritrovatisi più di vent’anni dopo la loro separazione, i due si innamoreranno di nuovo tanto che la donna lascerà il marito – Markus (Timo Ben Schöfer) – pur di stare insieme a Saalfeld. Markus, però, non accetterà la sconfitta…

Determinato a “riprendersi” la moglie a qualunque costo, Schwarzbach costringerà infatti la coniuge a tornare da lui e proverà a liberarsi del rivale accusando quest’ultimo di aggressione. Una calunnia che gli si ritorcerà contro!

Grazie ad un supertestimone d’eccezione – Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) – Christoph verrà infatti scagionato. Invece che godersi la vittoria, però, Saalfeld sarà determinato a vendicarsi! Come? Incastrando il nemico per falso in bilancio!

Christoph incaricherà dunque i suoi uomini di trovare le prove delle scorrettezze commesse da Markus. Ebbene, quando quest’ultimo scoprirà cosa sta accadendo alle sue spalle, andrà nel panico e ne parlerà con Alexandra: oltre che sua moglie, la donna è infatti stata sua socia in affari!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eleni ha un incidente

D’accordo con la coniuge, Schwarzbach si precipiterà dunque a Francoforte per nascondere le prove dei suoi “magheggi”. Peccato solo che Saalfeld sarà un passo avanti a lui! L’albergatore ha infatti già allertato le autorità, che effettueranno una perquisizione non solo negli uffici dell’azienda di famiglia di Markus e Alexandra, ma anche nei loro appartamenti privati.

Il risultato? Fuori di sé dalla rabbia, Markus si scaglierà contro Christoph, dando vita ad una colluttazione che finirà in tragedia: nel tentativo di fermare i due uomini, Eleni (Dorothée Neff) – la figlia di Alexandra e Markus – cadrà infatti dalle scale battendo malamente la testa.

Trasportata immediatamente in ospedale, la ragazza verrà operata d’urgenza, ma ciò non basterà a scongiurare ripercussioni. I medici comunicheranno infatti ai genitori della giovane donna che quest’ultima si trova in gravi condizioni e necessiterà di cure molto costose. E si tratta di cure che gli Schwarzbach non potranno pagare per colpa di Christoph…

E così – dopo aver rinunciato a tutto per amore dell’albergatore – Alexandra accuserà quest’ultimo di aver rovinato la vita di sua figlia. Sarà la fine di un grande amore e l’inizio di un odio sconfinato? Oppure Christoph riuscirà a farsi perdonare dalla sua amata?

(Puntate 3946-8, in onda in Germania dal 12 al 14 dicembre 2022)