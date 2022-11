Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la vendetta di CHRISTOPH

Chi di colpo ferisce di colpo perisce: una legge che verrà applicata nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, quando Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) subirà le conseguenze per il suo attacco contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina salva Christoph da Markus

Vi avevamo promesso che l’arrivo di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) avrebbe portato parecchio scompiglio in quel del Fürstenhof. Se tutti si aspettavano una guerra di potere per il controllo dell’hotel, però, la sorpresa è che il vero scontro sarà in un’arena molto diversa: quella sentimentale!

Come vi abbiamo anticipato, Alexandra è l’ex fidanzata storica di Christoph, con cui riaccenderà la vecchia fiamma tanto da portare la donna a lasciare il marito Markus. Furioso, quest’ultimo ricatterà la moglie costringendola a tornare da lui e, non contento, proverà a liberarsi del rivale in amore accusando quest’ultimo di averlo aggredito.

A quel punto per Saalfeld le cose si metteranno male, ma per sua fortuna Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) testimonierà a suo favore, scagionando l’albergatore e smascherando le bugie di Markus. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph si vendica di Markus

A quel punto Christoph potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo, mentre Markus dovrà affrontare le conseguenze delle sue bugie… anche nella sua stessa famiglia! Oltre ad Alexandra, anche sua figlia Eleni (Dorothée Neff) lo rimprovererà infatti per la sua disonestà, pur condividendo la sua avversione nei confronti di Saalfeld.

E Christoph? Invece che godersi la vittoria, l’albergatore sarà determinato a vendicarsi di Markus e togliere il rivale definitivamente dalla circolazione, in modo da poter aver campo libero con Alexandra. L’uomo inizierà dunque ad indagare sugli affari del nemico, trovando le prove del fatto che quest’ultimo ha falsificato i bilanci della sua azienda.

A quel punto Christoph avrà un’arma micidiale per colpire Markus, ma ci sarà un problema: denunciandolo, finirebbe inevitabilmente per danneggiare anche Alexandra, che è stata socia e complice del marito nella loro azienda familiare. Saalfeld andrà comunque fino in fondo?

(Puntate 3944-6, in onda in Germania dall’8 al 12 dicembre 2022)