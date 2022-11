Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’incontro di PAUL e CONSTANZE

Sarà ricco di incontri (vecchi e nuovi) il ritorno di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il futuro protagonista della diciottesima stagione non ritroverà solo vecchi amici, ma farà nuove interessanti conoscenze… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul arriva al Fürstenhof

Dopo una lunga attesa, anche da noi in Italia sta finalmente per andare in onda l’attesissimo ritorno di Paul Lindbergh, amatissimo personaggio storico di Tempesta d’amore già protagonista di una delle più belle e drammatiche love story della soap al fianco di Romy (Désirée von Delft)

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, il giovane uomo ricomparirà presto a Bichlheim, dove cercherà un nuovo inizio dopo il fallimento della sua attività e della relazione con Michelle (Barbro Viefhaus). E sarà proprio sulla strada per l’hotel che l’uomo incontrerà il suo futuro grande amore: Josie Klee (Lena Conzendorf)! Non sarà però l’aspirante aiuto-cuoca l’unica donna che Paul troverà sul suo percorso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul conosce Constanze

Durante una seduta di jogging nel parco dell’hotel, il giovane Lindbergh si imbatterà infatti in Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), con cui scatterà immediatamente un’intesa speciale: se l’uomo resterà colpito da quanto la ragazza sia diretta e sicura di se stessa, lei sarà affascinata dall’aitante sconosciuto.

Il risultato? I due si daranno appuntamento per un nuovo incontro, durante il quale Paul si aprirà, raccontando alla sua spasimante le tristi vicende da lui vissute al Fürstenhof. Sarà però qualcos’altro a fare colpo su Constanze: la scoperta che il giovanotto sarà presto nominato direttore amministrativo dell’hotel!

Sarà questo l’inizio di un complesso rapporto che porterà con il tempo i due a diventare una coppia, trasformando la von Thalheim nella principale antagonista di Josie nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore.