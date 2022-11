Ingannare un ragazzo ingenuo e onesto come Gerry Richter (Johannes Hut) non è certo difficile. Non per questo, però, è giusto approfittarsene! Saranno questi i pensieri che tormenteranno Shirin Ceylan (Merve Çakır) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la ragazza si troverà di fronte ad una scelta eticamente complessa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry bacia Shirin

Fin dal loro primissimo incontro, Gerry non ha avuto dubbi: è Shirin era la donna della sua vita! Pronto a tutto pur di rendere felice la sua amata, il fratello di Max (Stefan Hartmann) ha spiazzato tutti compiendo una vera e propria impresa: vincere il prestigioso torneo di golf del Fürstenhof e utilizzare i soldi della vincita per rilevare il salone di bellezza dell’hotel, per poi darlo in gestione a Shirin.

Inutile dire che quest’ultima resterà a bocca aperta di fronte alla generosità e intraprendenza di quel ragazzo tanto dolce e ingenuo, quanto generoso. E così, quando il giovane Richter le farà ufficialmente la sua proposta di collaborazione, la Ceylan lo ringrazierà gettandogli le braccia al collo…

Il risultato? Sopraffatto dall’emozione del momento, Gerry fraintenderà la situazione e bacerà appassionatamente Shirin, cogliendola di sorpresa. E a quel punto, per questi due amatissimi personaggi nulla sarà più come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry crede di stare insieme a Shirin

Spiazzata dall’accaduto, la Ceylan si sottrarrà al bacio, provando contemporaneamente a non ferire i sentimenti del suo benefattore. Se la ragazza spererà di poter archiviare l’accaduto come un imbarazzante incidente, però, il giovane Richter sarà di tutt’altro avviso…

Dopo il loro bacio, Gerry sarà infatti assolutamente convinto che lui e Shirin siano diventati ufficialmente una coppia e – al settimo cielo per la gioia – inizierà a parlarne con i suoi cari. Una situazione che metterà la Ceylan di fronte ad una scelta tutt’altro che semplice…

Se da una parte la ragazza saprà di dover spiegare al suo spasimante di non avere nessuna intenzione di formare una coppia con lui, dall’altra avrà però paura di ferirlo e di portarlo ad annullare il loro accordo per la gestione del salone di bellezza.

Shirin riuscirà a fare la cosa giusta nonostante il rischio di veder svanire il suo grande sogno?