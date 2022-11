Uno scandalo sentimentale sta per sconvolgere il Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore verrà infatti alla luce l’incredibile verità sull’annullamento delle nozze di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa lascia Max

Con i due protagonisti Paul (Sandro Kirztel) e Josie (Lena Conzendorf) ormai giunti al tanto atteso lieto fine, è un’altra la storia d’amore che sta tenendo banco in Germania: quella tra Vanessa Sonnbichler e Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß).

Conosciutesi a poche settimane dalle rispettive nozze con Max e Michael (Erich Altenhopf), le due donne si innamoreranno, trovandosi così a dover scegliere tra una vita “tradizionale” basata sulla menzogna insieme ai rispettivi compagni, oppure un futuro insieme nonostante lo scandalo che ciò potrebbe provocare.

Mentre Carolin capirà velocemente di non poter sposare Michael chiudendo la relazione con quest’ultimo, per Vanessa ci vorrà più tempo. La nipote di Alfons (Sepp Schauer) sarà infatti terrorizzata all’idea di rinunciare al suo grande sogno di costruire una famiglia “tradizionale” insieme a Max. Alla fine, però, anche la Sonnbichler si renderà conto di non poter vivere nella menzogna e lascerà il fidanzato. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa inizia una relazione con Carolin

Inutile dire che Max resterà sconvolto dalla decisione della sua amata di sciogliere il fidanzamento: una decisione che non intenderà accettare! Benché distrutto dal dolore, il fitness trainer comunicherà dunque a Vanessa di essere determinato a lottare per il loro amore. La ragazza, però, sarà irremovibile…

A quel punto Richter intuirà che la sua ex si sia innamorata di qualcun altro, ma la Sonnbichler non se la sentirà di ammetterlo, in quanto temerà che la verità possa ulteriormente ferire il povero Max. Come spesso accade, però, la verità uscirà comunque… e nel peggiore dei modi!

Max assisterà infatti casualmente ad un bacio tra Vanessa e Carolin… e a quel punto tutto sarà chiaro! Sconvolto, il giovanotto sfogherà la sua rabbia e frustrazione con Michael, che – nonostante sia lui stesso “vittima” dell’amore tra la Sonnbichler e la Lamprecht – convincerà il nipote a provare a guardare avanti.

E così, mentre Max proverà a superare il dolore e lo shock per la fine della sua relazione con Vanessa, quest’ultima inizierà ufficialmente una relazione con Carolin. Prima che le due innamorate possano essere davvero felici, però, ci sarà un’altra questione da risolvere…

(Puntate 3950-4, in onda in Germania dal 21 al 27 dicembre 2022)