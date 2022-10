Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: matrimonio in vista per PAUL e JOSIE

Dopo mille avversità sembra finalmente avvicinarsi l’happy end per Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due protagonisti della diciottesima stagione della soap riusciranno infatti a ritrovarsi e prenderanno una decisione destinata a cambiare le loro vite… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: la storia di Paul e Josie

Come da tradizione, la storia d’amore tra Josie Klee e Paul Lindbergh – futuri protagonisti dopo la partenza di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) – sarà ricca di ostacoli. E già la partenza sarà in salita…

Quando Josie e Paul si incontreranno per la prima volta, tra loro scatterà il classico colpo di fulmine, ma purtroppo inizialmente i sentimenti saranno in un’unica direzione! Mentre la giovane pasticciera perderà la testa per il bel direttore amministrativo del Fürstenhof, infatti, lui inizierà invece una relazione con la perfida Constanze von Thalheim (Sophia Schiller).

E così, quando Paul aprirà finalmente gli occhi su Josie, Constanze farà di tutto per impedire che i due diventino una coppia. A complicare ulteriormente le cose ci si metterà l’arrivo di Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), con cui la Klee inizierà una storia.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leon diventa dipendente dai farmaci

Ebbene, proprio quando questo complesso intreccio sembrerà dover precludere per sempre la felicità di Paul e Josie, le cose inizieranno a smuoversi: gli intrighi usati da Constanze per separare i due protagonisti verranno alla luce, portando questi ultimi a riavvicinarsi. Una situazione che farà impazzire di gelosia Leon…

Sempre più insicuro, quest’ultimo arriverà a sfidare il rivale in amore ad una gara di triathlon e poi, dopo uno sfortunato incidente, a denunciare Paul accusandolo di averlo messo in pericolo di vita. Una decisione che gli si ritorcerà contro…

Josie prenderà infatti le difese di Paul, costringendo di fatto Leon a far cadere le accuse. Ebbene, l’accaduto non farà che rafforzare il legame tra i due protagonisti e, contemporaneamente, esasperare Leon, che finirà addirittura per diventare dipendente dai farmaci. E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Paul e Josie tornano insieme

Come prevedibile, la situazione metterà a dura prova il rapporto tra Thormann e la Klee, che si avvicinerà sempre più a Lindbergh. Una situazione che Leon penserà di risolvere legando la fidanzata a sé con una proposta di matrimonio! Peccato solo che la reazione di lei non sarà quella sperata…

Invece che accettare di diventare sua moglie, infatti, Josie troncherà la relazione con Leon e tornerà da Paul, con cui potrà finalmente formare una coppia ufficiale dopo tanti mesi di sofferenze. A rendere perfetto il momento arriverà anche un’inaspettata riconciliazione tra la ragazza e Leon, che capirà di doversi fare da parte.

E non è finita qui! Al settimo cielo per la felicità, i due protagonisti non vorranno attendere oltre prima di iniziare la loro vita insieme… tanto da decidere di sposarsi al più presto in un luogo per loro molto speciale! Il gran finale della diciottesima stagione sarà dunque in arrivo?

(Puntate 3927-32, in onda in Germania dall’8 al 15 novembre 2022)