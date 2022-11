Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la decisione di VANESSA

Tutto sta per cambiare nelle vite di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann)! Infatti, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, questi due amatissimi personaggi si lasceranno a pochi giorni dalle loro attesissime nozze. Una decisione che verrà presa unilateralmente dalla nipote di Alfons (Sepp Schauer)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Vanessa, Max e Carolin

La relazione tra Max e Vanessa è una delle più longeve e, apparentemente, solide della stagione di Tempesta d’amore attualmente in corso. Un legame che si rafforzerà ulteriormente nella prossima stagione della soap, quando i due innamorati si troveranno a fronteggiare una gravissima crisi.

Ebbene, sarà proprio il rischio di perdersi definitivamente che porterà Richter e la Sonnbichler a capire di essere fatti l’uno per l’altra, tanto da decidere di sposarsi e mettere su famiglia. Proprio a causa dele future nozze, però, nella loro vita entrerà un pericoloso terzo incomodo.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Vanessa organizzerà il proprio ricevimento insieme a Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß), promessa sposa di Michael (Erich Altenhopf). Ebbene, inaspettatamente le due donne finiranno per innamorarsi l’una dell’altra, ritrovandosi così in una situazione davvero complessa. Cosa decideranno di fare?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa lascia Max

La prima a prendere una decisione sarà Carolin, che si renderà velocemente conto di non poter reprimere i propri sentimenti e lascerà dunque Michael. Per Vanessa, invece, il percorso sarà molto più complesso: il suo sogno di costruire una famiglia “tradizionale” insieme a Max sarà infatti così forte da portarla a ignorare ciò che le dice il proprio cuore. L’attrazione per Carolin, però, si rivelerà difficile da soffocare…

Sarà così che la Sonnbichler inizierà una relazione clandestina con la Lamprecht mentre organizzerà le nozze con il fidanzato. Un doppio gioco che non durerà però a lungo: se Max inizierà ad avere dei sospetti sullo strano rapporto tra Carolin e Vanessa, quest’ultima si renderà conto di non riuscire più a provare attrazione per il futuro marito.

E così, sebbene con il cuore a pezzi, Vanessa comunicherà a Max di voler sciogliere il loro fidanzamento e proseguire per strade diverse. Una decisione che, come prevedibile, sconvolgerà il fitness trainer. E così, distrutto dal dolore, il giovane Richter comunicherà alla sua amata di essere disposto a tutto pur di riconquistarla. Ci riuscirà?

(Puntate 3946-50, in onda in Germania dal 12 al 21 dicembre 2022)