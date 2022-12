Tempesta d’amore: Constanze respinge Paul! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Quando ci si innamora di qualcuno, è normale lasciarsi trasportare dai sentimenti. Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), però, opterà per un altro approccio. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella sorellastra di Maja (Christina Arends) prenderà infatti una decisione inaspettata riguardo al suo rapporto con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul e Constanze si baciano

Dopo l’indimenticabile matrimonio di Florian (Arne Löber) e Maja, l’attenzione sarà tutta su una nuova appassionante storia d’amore: quella tra i nuovi protagonisti Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh. Storia d’amore che partirà decisamente in salita…

Se la giovane cuoca si è innamorata a prima vista del bel direttore amministrativo del Fürstenhof, lui non solo non sembra ricambiare l’interesse della ragazza, ma si è invece avvicinato ad un’altra donna decisamente diversa dalla sua spasimante: Constanze von Thalheim.

Come sappiamo, l’intesa tra Paul e Constanze è stata immediata ed è andata oltre l’attrazione fisica. È stato infatti a Lindbergh che la ragazza si è rivolta quando è andata in crisi con la propria famiglia, riuscendo ad aprire il proprio cuore e ricevendo dei consigli che le hanno permesso di riappacificarsi con Maja dopo anni.

L’accaduto ha portato inevitabilmente ad un avvicinamento tra Paul e Constanze, che si sono poco dopo ritrovati a ballare insieme al ricevimento nuziale di Florian e Maja. E così, complice l’atmosfera romantica, Paul e Constanze si sono scambiati il loro primo bacio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: il primo appuntamento di Paul e Constanze

Come prevedibile, le effusioni tra i due ragazzi non passeranno inosservate né a Josie (che ne resterà devastata) né agli altri invitati. Felice che la figlia abbia finalmente voltato pagina dopo la delusione di Florian, Selina (Katja Rosin) si congratulerà dunque con Constanze per il suo nuovo amore. Lei, però, frenerà…

Memore delle sue recenti disavventure amorose, la von Thalheim deciderà infatti di procedere con cautela con Lindbergh. Non per questo, però, riuscirà a stare a lungo lontana da quest’ultimo! E così, quando Paul la inviterà a cena, lei accetterà…

Ebbene, l’appuntamento andrà ancora meglio del previsto: Constanze e Paul si intenderanno alla perfezione e si lasceranno anche andare a confidenze sulle rispettive famiglie e sui propri obiettivi professionali, avvicinandosi ulteriormente.

Il risultato? L’attrazione di Paul per Constanze non farà che aumentare di fronte alla determinazione e all’ambizione dimostrata dalla donna. Quando però Lindbergh farà capire alla von Thalheim di voler passare la notte con lei, quest’ultima lo respingerà!

La ragazza vorrà infatti procedere con calma e, allo stesso tempo, far crescere l’interesse di Paul nei suoi confronti. Una strategia che si rivelerà vincente…