Tempesta d’amore: Selina rivuole Cornelius (ma lui ha un’altra!) | Anticipazioni italiane

Alcuni sentimenti non svaniscono mai, altri invece finiscono per affievolirsi col passare del tempo. L’amore tra Selina (Katja Rosin) e Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) sembrava appartenere alla seconda categoria; forse, però, le cose non stanno davvero così… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: la storia di Selina e Cornelius

Una storyline drammatica dai tratti noir ha segnato la prima parte della stagione, dettandone il corso e segnando per sempre le vite dei due protagonisti: Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends). Quest’ultima nascondeva infatti un terribile segreto: suo padre Cornelius – da tutti creduto morto anni prima in un tragico incidente – non solo era vivo, ma aveva lui stesso simulato la propria morte!

Disperato per essere stato incastrato da Erik Vogt (Sven Waasner) per una truffa finanziaria in realtà commessa proprio dal fratello di Florian, Cornelius pensò infatti che l’unica soluzione fosse sparire dalla circolazione e per poter trovare le prove necessaria a incastrare il criminale che gli ha rovinato la vita. In questo modo, però, l’uomo dovette abbandonare anche la sua famiglia, inclusa l’amatissima moglie Selina.

E così, quando anni dopo quest’ultima è venuta a conoscenza della verità, si era nel frattempo rifatta una vita al fianco di Christoph (Dieter Bach) e a nulla sono valsi i tentativi di Cornelius di riconquistarla. Anche dopo la fine della sua storia con Saalfeld, la donna ha infatti confessato all’ex marito di non amarlo più. Ma sarà davvero così?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina ama ancora Cornelius

Col cuore a pezzi, Cornelius ha dunque deciso di lasciare il Fürstenhof per rifarsi una vita in Inghilterra, dove ha iniziato una nuova carriera come scrittore. Neppure il suo cuore spezzato, però, potrà impedirgli di tornare a Bichlheim per il matrimonio di sua figlia…

Come vi abbiamo anticipato, l’uomo ricomparirà infatti all’hotel a cinque stelle in occasione delle nozze di Maja e Florian. A mesi di distanza dalla sua partenza, Cornelius si troverà così per la prima volta ad affrontare le sue due grandi ferite mai del tutto rimarginate: l’odio nei confronti di Erik e il dolore per la separazione da Selina.

E sarà proprio da quest’ultima che arriveranno delle novità inaspettate! Dopo aver trascorso dei momenti di grande intesa e complicità durante il matrimonio della figlia, Selina leggerà la biografia dell’ex marito, restando profondamente colpita dai sentimenti espressi da quest’ultimo.

Ebbene, sarà allora che la von Thalheim si renderà conto di non aver mai smesso di amare il padre dei suoi figli. Peccato solo che nel frattempo lui abbia iniziato una nuova relazione in Inghilterra. Per Selina e Cornelius sarà dunque troppo tardi?