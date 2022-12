Tempesta d’amore: Florian e il romantico regalo di nozze a Maja | Anticipazioni italiane

Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: MAJA e FLORIAN si sposano

Non poteva esserci finale più romantico per concludere la bellissima storia d’amore di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber)! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti della diciassettesima stagione si uniranno infatti in matrimonio e, poco dopo, arriverà un regalo molto speciale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian si sposano

Tutto è pronto per il grande evento dell’anno! Tra pochissimo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Maja e Florian potranno finalmente promettersi amore eterno diventando marito e moglie. E, inutile dirlo, il loro amore sarà un matrimonio da sogno!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, i due protagonisti della diciassettesima stagione festeggeranno la loro unione nella natura, elemento simbolo della loro love story. Dopo una romantica cerimonia celebrata di fronte al loro “albero magico”, i neo-sposini daranno infatti un sontuoso ricevimento in riva al lago, a cui arriveranno a bordo di una barca.

Inutile dire che all’evento parteciperanno tutte le persone più care a Maja e Florian, a partire dal padre della ragazza: Cornelius (Christoph Mory). Quest’ultimo tornerà infatti a Bichlheim pur di portare la sua amata figlia all’altare, rendendo così assolutamente perfetto il grande giorno della sua “bambina”. E non sarà questa l’unica sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: il regalo di nozze di Florian a Maja

Dopo aver festeggiato con amici e parenti, Maja e Florian si prenderanno del tempo da soli per godersi in tranquillità il “loro giorno”. E sarà allora che il guardacaccia farà alla sua amata un dono di nozze davvero speciale: una ghianda del loro “albero magico”.

Ebbene, il regalo del giovane Vogt avrà un obiettivo ben preciso: portare la ghianda degli Stati Uniti – Paese in cui i due sposini pianificano di iniziare la loro nuova vita – e piantarla in modo da far rinascere la pianta simbolo del loro amore nel Nuovo Mondo.

Sarà con questo romantico gesto che si concluderà il matrimonio di Florian e Maja, che potranno dunque iniziare a programmare la loro vita insieme come marito e moglie. Prima di poter partire alla volta degli Stati Uniti, però, i due avranno ancora una missione da compiere…