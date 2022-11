Tempesta d’amore: torna CORNELIUS, padre di Maja e marito di Selina | Anticipazioni puntate italiane

Ci sono delle tradizioni che vanno sempre rispettate e una di queste è che sia il padre ad accompagnare la sposa all’altare. Non c’è dunque da stupirsi se – in occasione del matrimonio di Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) – tornerà in scena il padre di quest’ultima: Cornelius (Christoph Mory)! E la sua non sarà solo una comparsata senza importanza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: la storia di Cornelius

Fin dal momento del suo ingresso in scena è stato chiaro che Maja nascondeva un terribile segreto riguardante la sua famiglia: suo padre Cornelius – da tutti creduto morto anni prima in un tragico incidente – non solo è vivo, ma ha lui stesso simulato la propria morte!

Incastrato per un crimine da lui non commesso, l’uomo decise infatti di sparire dalla circolazione e cambiare volto per poter indagare nell’ombra e incastrare il criminale che gli ha rovinato la vita: Erik Vogt (Sven Waasner), ovvero il fratello del fidanzato di sua figlia!

E così, quando Cornelius è arrivato al Fürstenhof per smascherare il suo nemico, si è trovato a dover fare i conti con una situazione molto più complessa di quanto si sarebbe immaginato. Come se non bastasse, all’hotel a cinque stelle ha ritrovato la moglie Selina (Katja Rosin), che ha inutilmente provato a riconquistare…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Cornelius torna al Fürstenhof

È stato proprio questo complesso intreccio a metà tra il noir ed il sentimentale ad essere al centro della prima parte della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, segnando per sempre le vite di tutti i personaggi coinvolti.

Dopo parecchi mesi di colpi di scena e svolte inaspettate, la storyline si concluse con il rilascio di Erik (che se la cavò con la condizionale), la separazione di Maja e Florian (che non riuscirono a superare la frattura fra le loro famiglie) e la partenza di Cornelius.

Disperato per aver perso l’amore della sua vita, quest’ultimo partì infatti per Londra nella speranza di rifarsi una vita, reinventandosi come scrittore. La notizia delle imminenti nozze della figlia, però, riporteranno von Thalheim a Bichlheim, dove l’uomo dovrà riaffrontare le sue vecchie ferite…

Nel corso della puntata 3721 Cornelius von Thalheim ricomparirà dunque in scena per la gioia di Maja, Constanze e Selina. Ebbene, in tale occasione l’uomo resterà al Fürstenhof solo per poche puntate, ma la sua seppur breve permanenza porterà dei grandi cambiamenti nelle vite di chi gli sta accanto e preluderà ad un suo ulteriore ritorno che avverrà tra qualche mese…