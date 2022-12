Tempesta d’amore: Vanessa affronta l’amante di Max e… | Anticipazioni italiane

Mentire è sempre un rischio. Se poi di mezzo ci sono anche dei sentimenti, la situazione può diventare davvero pericolosa. Ne sa qualcosa Max Richter (Stefan Hartmann) che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà di perdere per sempre Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max tradisce Vanessa

Giovani, belli e innamorati, Max e Vanessa sembravano la coppia perfetta… almeno fino a qualche giorno fa! Quando la ragazza ha scoperto che il suo amato l’ha ingannata riguardo al suo desiderio di mettere su famiglia con lei, infatti, ha messo tutto in discussione prendendosi una pausa dalla loro relazione. Pausa che ha avuto conseguenze inaspettate…

Come sappiamo, Max ha infatti sfogato la sua frustrazione al bar del Fürstenhof, dove ha conosciuto una bellissima ospite dell’hotel di nome Elsa Reinhardt (Anna Ewelina). Ebbene, complice qualche bicchiere di troppo i due sono finiti a letto insieme. E ben presto sarà chiaro che i due amanti avranno aspettative molto diverse…

Se Elsa sarà chiaramente interessata a una relazione con Max, quest’ultimo si pentirà invece subito dell’accaduto. Invece che essere onesto con la donna, però, il fitness trainer penserà bene di ingannare anche lei. Un errore che pagherà a caro prezzo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Elsa scopre che Max e Vanessa sono una coppia

Mentre Elsa continuerà a sperare in un futuro insieme al giovane Richter, quest’ultimo dovrà invece fare i conti con le conseguenze delle sue azioni: non solo la fidanzata è tornata prima del previsto al Fürstenhof, ma Gerry (Johannes Hut) ha scoperto il tradimento e vuole che Vanessa sappia la verità!

Ebbene, alla fine Max riuscirà – seppur a fatica – a convincere il fratello a tenere la bocca chiusa e, al contempo, a riappacificarsi con Vanessa. Proprio quando le acque sembravano finalmente essersi calmate, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Elsa scoprirà che il suo amato è fidanzato con la Sonnbichler! E ora?

Furiosa, la Reinhardt affronterà il fitness trainer, accusandolo di aver preso in giro contemporaneamente due donne: non solo l’ha ingannata facendole credere di essere single per andare a letto con lei, ma sta anche mentendo alla sua compagna!

Ebbene, la conversazione tra i due verrà osservata casualmente da Vanessa, che – pur non riuscendo a comprendere le parole – intuirà che tra i due è successo qualcosa. E così, quando poco dopo Elsa si appresterà a lasciare l’hotel, la Sonnbichler la affronterà per capire la natura del legame tra la donna e Max. Vanessa scoprirà dunque finalmente la verità?