Tempesta d’amore, inizia la 18^ stagione con JOSIE e PAUL: ecco tutte le trame!

Un nuovo appassionante capitolo della lunga storia di Tempesta d’amore sta per iniziare! Con l’attesissimo happy end di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) ormai alle porte, nelle puntate italiane della soap sta per prendere il via una nuova appassionante stagione ricchissima di emozioni, nuovi amori e colpi di scena. Ecco dunque tutte le principali trame della prima parte della diciottesima stagione di Sturm der Liebe, presto al via su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra JOSIE, PAUL e CONSTANZE

Con l’uscita di Maja e Florian – che tra pochi giorni coroneranno il loro amore con delle nozze da sogno – il testimone passerà ad una nuova coppia di protagonisti: Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). E la loro sarà una storia d’amore che partirà in salita…

Se la giovane aspirante cuoca si è subito innamorata del bel direttore amministrativo del Fürstenhof, lui avrà invece occhi solo per la bellissima Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), con cui inizierà una relazione.

E così, quando con il tempo i sentimenti di Paul nei confronti di Josie cambieranno, Constanze tenterà di tutto pur di tenere i due protagonisti separati, diventando così la loro principale nemica. Purtroppo per la von Thalheim, però, non ci sarà nulla da fare…

Anticipazioni Tempesta d’amore, stagione 18: il dramma di ARIANE, ROBERT e CORNELIA

Se Constanze sarà l’antagonista nella trama centrale della diciottesima stagione, lo scettro di “supercattiva” resterà saldamente nelle mani di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Accecata dalla sua sete di vendetta nei confronti di Christoph (Dieter Bach) e dai sentimenti per Robert (Lorenzo Patané), la perfida dark lady alzerà la posta in gioco. Una mossa che si rivelerà un’arma a doppio taglio…

Complice il ritorno in aspettato di un personaggio da tempo creduto morto, Ariane verrà infatti finalmente smascherata e condannata a passare il resto dei suoi giorni in carcere. L’uscita di scena della donna, però, non basterà a salvare l’amore tra Robert e Cornelia (Deborah Müller)…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: crisi per VANESSA, MAX, MICHAEL e ROSALIE

Un periodo difficile è in arrivo anche per un’altra amatissima coppia: quella formata da Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann). Già nelle prossime settimane assisteremo infatti all’inizio di una gravissima crisi che segnerà profondamente la relazione di questi due giovani personaggi.

Un simile destino segnerà anche Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e Rosalie Engel (Natalie Alison). Benché apparentemente innamoratissimi, i due fidanzati si ritroveranno infatti a mettere in discussione la loro relazione a causa dell’ingresso in scena di un nuovo personaggio…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: l’amore di GERRY e SHIRIN

Tra tanti drammi sentimentali ci sarà però anche qualche bella notizia. Per la gioia di molti telespettatori, nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore sboccerà infatti finalmente l’amore tra Gerry Richter (Johannes Hut) e Shirin Ceylan (Merke Cakir).

Prima di arrivare a questo attesissimo lieto fine, però, i due innamorati dovranno affrontare non uno ma ben due triangoli che coinvolgeranno due nuovi personaggi…

Spoiler Tempesta d’amore, 18^ stagione: Erik ritrova la sua famiglia

Chiudiamo questa panoramica delle trame principali della diciottesima stagione di Tempesta d’amore con un personaggio destinato a ricoprire un ruolo centrale: Erik Vogt (Sven Waasner). Dopo aver a lungo vestito i panni del dark man al fianco della perfida Ariane, l’uomo avrà una svolta decisamente positiva, anche grazie ad una sorpresa inaspettata…

Nelle prossime settimane Erik scoprirà infatti di avere una figlia (o almeno così crederà) e ritroverà una sua ex fiamma con cui risbocceranno i sentimenti: Yvonne Klee (Tanja Lanäus), la madre di Josie. Prima di potersi ricongiungere con la sua amata, però, Vogt dovrà affrontare la rivalità di niente altri che Christoph Saalfeld!

Insomma, con la diciottesima stagione di Tempesta d’amore ci attendono dei mesi ricchissimi di emozioni!