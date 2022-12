Tempesta d’amore: Max alla riconquista di Vanessa! | Anticipazioni italiane

Non riesce a darci pace Max Richter (Stefan Hartmann)! Dopo aver distrutto la sua relazione con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer sarà determinato a riconquistare la donna che ama… costi quel che costi! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa lascia Max

Sembrano lontani i tempi in cui Vanessa e Max sembravano la coppia perfetta… eppure sono trascorse solo poche settimane! Settimane in cui, però, è cambiato tutto…

La scoperta da parte della Sonnbichler delle bugie del compagno sul suo desiderio di diventare padre hanno infatti causato una priva grave frattura, che si è poi aggravata quando l’uomo ha tradito la fidanzata con un’ospite dell’hotel.

A causare la rottura finale è stato però il comportamento del giovane Richter dopo il tradimento: invece che confessare il proprio errore e implorare il perdono della sua amata, ha ingannato quest’ultima arrivando addirittura a chiederle di sposarlo.

Non per ultimo, quando la verità è venuta fuori grazie a Gerry (Johannes Huth), Max ha ancora una volta reagito nel peggiore dei modi, tentando in tutti i modi di giustificarsi. Un comportamento che ha portato Vanessa a sciogliere il fidanzamento col fitness trainer e chiudere i rapporti con quest’ultimo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max vuole riconquistare Vanessa

Ebbene, nemmeno dopo aver pagato a caro prezzo le sue bugie, Max imparerà dai propri errori: dimostrando di non essere affatto maturato, riverserà infatti la sua rabbia su Gerry, accusandolo di essere responsabile della fine della sua relazione con Vanessa.

Inutile dire che il suo comportamento non lo aiuterà a guadagnare punti con la Sonnbichler, che sarà più determinata che mai a stare lontana dal suo ex. Il risultato? Nel disperato tentativo di far breccia nel cuore della ragazza, Max si presenterà sotto casa di quest’ultima e le canterà la canzone che – ormai più di un anno fa – la fece innamorare di lui. Nemmeno questo gesto romantico, però, basterà…

Con il cuore a pezzi, Vanessa chiederà infatti a Gerry di mandare via Max e di chiedere a quest’ultimo di lasciarla in pace. A quel punto il fitness trainer sprofonderà nella disperazione e inizierà a temere di aver perso per sempre la sua amata. Proprio allora, però, il ragazzo riceverà un aiuto insperato…