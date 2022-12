Tempesta d’amore: Max si vendica di Gerry! Ma Shirin… | Anticipazioni italiane

Ammettere i propri errori non è da tutti… specialmente non da Max Richter (Stefan Hartmann)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, il fitness trainer si troverà infatti a pagare le conseguenze per le proprie malefatte e, invece che pentirsi, penserà bene di trovare un capro espiatorio…. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry rivela a Vanessa il tradimento di Max

A Tempesta d’amore abbiamo sempre visto fratelli e sorelle diversissimi tra loro: basta pensare a Florian (Arne Lober) e Erik (Sven Waasner) o Constanze (Sophia Schiller) e Maja (Christina Arends). In questa categoria rientrano senza dubbio anche Gerry (Johannes Huth) e Max: tanto il primo è sincero e onesto, quanto il secondo è facile alla bugia. Una differenza caratteriale che li porterà presto allo scontro…

Come sappiamo, da qualche giorno Gerry ha scoperto che il consanguineo ha commesso un’azione terribile: ha tradito la fidanzata Vanessa (Jeannine Gaspár) con un’ospite dell’hotel. Sconvolto, il ragazzo ha spronato Max a confessare la verità alla ragazza, ma lui non ne ha voluto sapere… anzi!

Invece che scusarsi con la sua amata per il proprio errore, Max penserà infatti bene di mentire alla povera Vanessa e chiederle addirittura di sposarlo. Il risultato? Quando la Sonnbichler darà a Gerry la notizia del fidanzamento, quest’ultimo non riuscirà più a mentire e le rivelerà il tradimento di Max. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max accusa Gerry

Inutile dire che Vanessa resterà sconvolta di fronte alla rivelazione del futuro cognato e affronterà Max, che – invece che scusarsi – tenterà invano di giustificarsi. Ulteriormente delusa dal comportamento del suo amato, la Sonnbichler deciderà dunque non solo di sciogliere il fidanzamento, ma di chiudere ogni rapporto con l’ormai ex futuro marito.

E Gerry? Benché convinto del fatto che Vanessa dovesse conoscere la verità, il ragazzo si sentirà tremendamente in colpa per aver fatto soffrire la Sonnbichler con la propria rivelazione, finendo per confidarsi con Shirin (Merve Cakir).

Se quest’ultima comprenderà appieno le motivazioni di Gerry e appoggerà in pieno il comportamento di quest’ultimo, altrettanto però non si potrà dire di Max. Fuori di sé dal dolore per la rottura con Vanessa, il fitness trainer scaricherà infatti tutta la sua rabbia su Gerry, che accuserà essere la causa di tutti i suoi mali. Shirin, però, non starà a guardare…