Tempesta d’amore: Robert contro tutti per amore di Ariane! | Anticipazioni italiane

Scegliere tra famiglia e amore non è mai semplice. Lo sa bene Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà letteralmente tra due fuochi: suo padre Werner (Dirk Galuba) e la nuova compagna Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e i Saalfeld alleati contro Ariane

La famiglia Saalfeld non è mai stata particolarmente unita… anzi! Negli ultimi anni gli scontri tra Christoph (Dieter Bach) e l’alleanza formata da Werner e Robert sono stati all’ordine del giorno. Un nemico in comune, però, era suo malgrado riuscito a far formare agli albergatori un fronte comune: Ariane Kalenberg.

Fredda e spietata, la dark lady ha infatti più volte messo in pericolo il Fürstenhof e i Saalfeld stessi, portando questi ultimi ad allearsi contro di lei. E così, quando la donna ha annunciato la sua relazione con Robert, tutti gli equilibri sono saltati!

Determinati a mettere fine a questa relazione apparentemente incomprensibile, i Saalfeld si sono dunque alleati con il compagno storico di Ariane Erik Vogt (Sven Waasner), ciò nella speranza di riuscire a smascherare le vere intenzioni della dark lady e aprire dunque gli occhi a Robert. Un’impresa che si rivelerà più difficile del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert si schiera con Ariane

Come sappiamo, la trappola tesa da Cornelia (Deborah Müller), Werner ed Erik ad Ariane non ha infatti sortito gli effetti sperati… anzi! Accortasi del tranello, la Kalenberg ha sfruttato la situazione a proprio vantaggio per apparire come vittima della gelosia del suo ex e dei pregiudizi dei Saalfeld.

Il risultato? Robert si è ulteriormente legato alla dark lady e persino Cornelia ha iniziato a credere alla buona fede di quest’ultima. Werner e Erik, però, non si arrenderanno tanto facilmente, mettendo Robert di fronte ad una scelta…

Di fronte all’apparente difficoltà di Ariane – che si dichiarerà vittima dei continui attacchi del suo ex e del vecchio Saalfeld – Robert deciderà dunque di schierarsi ufficialmente con la fidanzata, mettendosi contro la sua stessa famiglia! Così facendo, però, l’uomo non farà che alimentare la rabbia e la determinazione di Werner: riuscirà quest’ultimo ad aprire gli occhi al figlio prima che sia troppo tardi?