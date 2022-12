Tempesta d’amore: Robert e Ariane diventano una coppia ufficiale! | Anticipazioni italiane

Una nuova coppia sta per causare scandalo al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) riuscirà infatti a raggiungere il suo obiettivo di prendere posto al fianco di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane pronta a tutto per conquistare Robert

Ariane Kalenberg ci ha già dimostrato di saper essere paziente se si tratta di ottenere qualcosa a cui tiene. Una capacità che le ha permesso di portare a termine la sua vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e che si rivelerà altrettanto efficace con Robert Saalfeld!

Come sappiamo, la dark lady ha da tempo messo gli occhi su quest’ultimo, ma le sue motivazioni sono cambiate col passare delle settimane: mentre inizialmente voleva usare l’albergatore nella speranza di mettere le mani sulle sue azioni del Fürstenhof, la donna ha poi finito per innamorarsi veramente della sua vittima!

È stato così che Ariane ha messo a punto un crudele intrigo mirato prima a separare Robert dalla fidanzata – Cornelia Holle (Deborah Müller) – e poi a conquistare il cuore dell’uomo. E tra poco la Kalenberg potrà finalmente cogliere i frutti della sua “opera”…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert torna da Ariane

Come sappiamo, Robert ha già una volta ceduto al fascino di Ariane finendo per passare con lei una notte di passione. All’epoca l’albergatore aveva classificato l’accaduto come un evento che non si sarebbe ripetuto, ma così non sarà…

Al matrimonio di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) Robert verrà infatti sopraffatto dai suoi sentimenti nei confronti di Cornelia e penserà bene di sfuggirvi gettandosi tra le braccia di Ariane. E non è finita qui! Prima di lasciarsi andare alla passione con la dark lady, l’uomo le confesserà anche di essersi reso conto di provare dei sentimenti per lei…

A quel punto la Kalenberg capirà di avere ormai in pugno il suo amato e si giocherà al meglio le proprie carte: prima prometterà all’uomo di concedergli del tempo per ufficializzare la loro relazione, ma poi fingerà di fare un passo falso con Cornelia, facendole capire che lei e Robert sono una coppia!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane e Robert annunciano la loro relazione

Inutile dire che per la povera “Lia” si tratterà di un vero e proprio shock, specialmente quando Robert le confermerà di essersi legato ad Ariane. Quest’ultima, però, non si accontenterà di questa vittoria…

Facendo leva sull’istinto protettivo del suo amato, la Kalenberg farà infatti credere a quest’ultimo di essere terrorizzata all’idea di dover affrontare l’ostilità dei Saalfeld e degli amici dell’uomo. E così Robert – nel tentativo di tranquillizzarla – deciderà non solo di ufficializzare la loro relazione, ma anche di schierarsi al fianco di Ariane anche pubblicamente.

Una decisione che sconvolgerà gli equilibri di potere all’interno del Fürstenhof portando alla nascita di nuove, inedite alleanze…