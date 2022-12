Tempesta d’amore: Shirin alla conquista di Henning! E lui… | Anticipazioni italiane

Fino ad ora Shirin Ceylan (Merve Çakır) non ha avuto particolare fortuna in campo affettivo. Non c’è dunque da stupirsi se – quando si troverà finalmente di fronte l’uomo dei suoi sogni – la ragazza deciderà di non lasciarselo sfuggire! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin si innamora di Henning

Bella, simpatica e intelligente, Shirin è abituata ad essere al centro delle attenzioni maschili. Attenzioni che le hanno però causato non pochi problemi! Dopo aver addirittura rischiato di perdere l’amicizia con Maja (Christina Arends) per essere finita a letto con il futuro marito di quest’ultima, la Ceylan è infatti andata vicina a ripetere l’errore quando si è avvicinata un po’ troppo a Florian (Arne Löber). Questa volta, però, il buon senso ha prevalso!

Da allora Shirin sembra aver chiuso temporaneamente il capitolo “amore” per dedicarsi alle amicizie e, soprattutto, al suo grande sogno: diventare un’estetista professionista. È stato proprio allora, però, che il destino le ha messo sul suo cammino un uomo che le ha fatto subito girare la testa: Henning von Thalheim (Matthias Zera)!

Cugino di Maja (Christina Arends) e Constanze (Sophia Schiller) nonché amico d’infanzia di Shirin stessa, Henning è da poco arrivato al Fürstenhof nella speranza di ottenere una posizione da sommelier in hotel. E, quando Shirin lo ha incontrato a oltre dieci anni di distanza dalla loro ultima volta, se ne è innamorata a prima vista!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin tenta di conquistare Henning

Da quel momento in poi la ragazza avrà un unico obiettivo: conquistare il cuore dell’affascinante sommelier. Un’impresa che si rivelerà più complessa del previsto! Benché attratto dalla sua vecchia amica, Henning scoprirà infatti che quest’ultima ha causato l’annullamento delle nozze di Maja con il precedente fidanzato – Frederik – in quanto passò la notte con quest’ultimo proprio il giorno prima del matrimonio. Una storia che non è certo edificante per la Ceylan…

Come se non bastasse, in occasione della festa di addio di Maja e Florian, Shirin prenderà per errore delle costosissime bottiglie che Henning aveva ordinato per il suo colloquio da sommelier, mettendo così von Thalheim nei guai. Insomma, per la Ceylan la strada apparirà fin da subito in salita, ma non per questo la ragazza si arrenderà…

Determinata a fare colpo sul suo amato, Shirin si informerà dunque sul conto di quest’ultimo, scoprendo che l’uomo ha un debole per l’arte. La Ceylan comprerà dunque i biglietti per una matinée di balletto e convincerà Henning ad accompagnarla. Non ci vorrà però molto prima che von Thalheim si renda conto che la sua accompagnatrice non è affatto un’appassionata di danza… Riuscirà comunque Shirin a far breccia nel cuore di Henning?