Tempesta d’amore: Ariane dà la caccia al suo aggressore e… | Puntate italiane

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è sicuramente più abituata a vestire i panni del predatore piuttosto che quelli della preda. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady deciderà di passare al contrattacco e stanare l’uomo che le sta rovinando la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane ha una crisi di nervi

Una vera e propria campagna di terrore si sta abbattendo su Ariane Kalenberg. Ormai da parecchi giorni, la perfida dark lady è vittima di continui attacchi che ne stanno mettendo a dura prova i nervi, portandola all’orlo dell’esasperazione. Per lei, però, il peggio deve ancora arrivare…

Dopo aver ricevuto innumerevoli minacce e persino subito un’aggressione nel bosco, la donna vivrà infatti un vero e proprio incubo a occhi aperti: vedrà il suo defunto marito Karl (Stephan Käfer) nella sua stanza!

L’apparizione durerà solo pochi istanti, che saranno però sufficienti a sconvolgere Ariane, che proverà a dare la caccia al “fantasma”, finendo però per aggredire l’incolpevole Robert (Lorenzo Patané). A quel punto quest’ultimo inizierà a temere che la fidanzata stia perdendo la testa… ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane cerca il suo nemico

Convinta di essere vittima di allucinazioni causate da droghe, la Kalenberg si sottoporrà a delle analisi del sangue che non rileveranno però nulla. E a quel punto le spiegazioni potranno essere solo due: o la donna è impazzita oppure qualcuno la sta davvero tormentando.

Inutile dire che Ariane – certa di essere perfettamente sana di mente – propenderà per la seconda ipotesi. E così, quando Robert la pregherà di rivolgersi ad uno psichiatra, farà solo finta di accettare. In realtà, infatti, la donna avrà tutt’altre intenzioni…

Dopo essersi armata di una pistola, la Kalenberg si recherà dunque al lago dove mesi prima uccise Karl, nella speranza di trovarsi finalmente faccia a faccia con l’uomo che la sta tormentando. Ebbene, quando la donna arriverà a destinazione, la attenderà una brutta sorpresa…

La donna inizierà infatti a sentire la voce del suo defunto ex marito provenire da tutte le direzioni: uno shock per Ariane, che però, non si lascerà sopraffare dalla paura e reagirà con estrema freddezza e razionalità. Superata la paura iniziale, la dark lady inizierà dunque a ispezionare la zona, trovando degli altoparlanti nascosti. E, poco dopo, di fronte a lei comparirà Christoph (Dieter Bach)! Ci sarà dunque quest’ultimo dietro al terrorismo psicologico di cui la Kalenberg è stata vittima?