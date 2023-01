Tempesta d’amore: Ariane perde la testa! È davvero impazzita? | Anticipazioni italiane

Una vera e propria pena del contrappasso sta per colpire Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Dopo aver tentato di liberarsi della sua rivale in amore facendola passare per mentalmente instabile, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sarà invece proprio la perfida dark lady a perdere la testa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vede Karl

Una donna cinica e spietata come Ariane non crede certo nel karma. Eppure quanto le accadrà nei prossimi giorni avrà tutta l’aria di una sorta di punizione per i crimini da lei commessi.

Come sappiamo, da qualche giorno la perfida dark lady è vittima di misteriosi attacchi che sembrano portare la firma di Karl (Stephan Käfer), suo ex marito da lei ucciso a sangue freddo alcuni mesi fa. Una situazione che – nonostante le precauzioni prese dalla donna – non farà che peggiorare.

Dopo aver ricevuto minacce scritte, telefonate misteriose e persino una visita notturna nella sua camera da letto, la Kalenberg subirà infatti una vera e propria aggressione fisica: mentre si troverà da sola nel bosco, verrà seguita, drogata e rapita, per poi risvegliarsi nel luogo in cui uccise Karl. Il peggio, però, deve ancora arrivare…

Tornata al Fürstenhof, la donna deciderà di trascorrere la notte lontana da Robert (Lorenzo Patané) per paura di poter dire nel sonno qualcosa di compromettente. Peccato solo che la sua notte si trasformerà in un incubo: svegliatasi di colpo a causa di un violento temporale, Ariane si troverà infatti di fronte a niente meno che Karl!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert crede che Ariane sia impazzita

Terrorizzata, la Kalenberg accenderà la luce, ma a quel punto la “visione” sparirà nel nulla. Convinta che ci fosse effettivamente un intruso nella sua stanza, la dark lady si precipiterà fuori dalla propria stanza brandendo un candelabro, ma – invece che il suo aggressore – rischierà di colpire il povero Robert!

Fortunatamente Ariane riconoscerà quest’ultimo appena in tempo e si fermerà prima di aggredirlo. Terrorizzata, la donna racconterà dunque al suo amato quanto accaduto, ma – quando Robert insisterà per andare alla polizia a denunciare Karl – sarà costretta a fermarlo con una scusa: sa benissimo che non può esserci il suo ex coniuge dietro all’attacco, in quanto è stata lei stessa ad ucciderlo!

Non riuscendo a capire il comportamento della sua amata, Saalfeld inizierà a temere che quest’ultima stia perdendo la testa e le consiglierà di rivolgersi Michael (Erich Altenkopf) per un consulto. Consiglio che Ariane seguirà più che volentieri!

Convinta di essere stata drogata, la Kalenberg chiederà infatti al medico di analizzarle il sangue alla ricerca di eventuali sostanze stupefacenti. Purtroppo per lei, però, l’esito sarà negativo… Ariane sarà dunque davvero impazzita? Oppure esiste un’altra spiegazione per quello che le sta accadendo? Lo scopriremo tra pochi giorni…