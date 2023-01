Tempesta d’amore: Erik rende pubblica la paternità di Josie | Puntate italiane

Per tutta la vita ha sempre cercato la via più semplice… almeno fino ad ora! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) farà infatti un passo importante per amore di una persona da poco entrata nella sua vita… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie dà un ultimatum a Erik

Scoprire da un giorno all’altro di avere una figlia – per di più già adulta – non è certo semplice. È dunque più che comprensibile che Erik abbia avuto un po’ di tempo per elaborare il fatto di essere padre (tra l’altro proprio della dipendente del Fürstenhof da lui più maltrattata).

Ciononostante, complici i saggi consigli di Werner (Dirk Galuba) – che negli ultimi anni si è più volte trovato nella stessa situazione di Vogt – quest’ultimo ha trovato il coraggio di fare un passo verso Josie (Lena Conzendorf), mettendo le basi di quello che è destinato a diventare il rapporto umano più importante della sua vita.

Se padre e figlia saranno al settimo cielo per il miglioramento dei loro rapporti, si troveranno però presto a dover affrontare una situazione spinosa. La loro vicinanza desterà infatti parecchia curiosità a Bichlheim, tanto che i due saranno sospettati di avere una relazione. E così – vedendo Erik titubare – Josie lo metterà davanti ad un ultimatum: se non dichiarerà pubblicamente di essere suo padre, la perderà per sempre!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik dichiara di essere il padre di Josie

Spiazzato dalla richiesta della figlia, l’uomo cercherà più volte di convincerla ad avere pazienza, lasciando però intendere di non avere in realtà nessuna intenzione di rendere pubblico il loro legame di sangue. Un comportamento che ferirà profondamente Josie…

Quest’ultima si convincerà infatti che Erik si vergogni di avere una figlia come lei, ma si sbaglia! Durante una discussione a cuore aperto, Vogt finirà infatti per confessarle di essere così orgoglioso di lei da temere di non essere all’altezza delle aspettative come padre.

Toccata da quelle parole così sofferte, Josie si riconcilierà dunque con Erik, con cui scatterà un abbraccio pieno di trasporto. Ebbene, sarà proprio allora che arriverà casualmente Constanze (Sophia Schiller), che fraintenderà totalmente la situazione. E così – per evitare ulteriori gossip – Erik prenderà il coraggio a due mani e dichiarerà alla von Thalheim di essere il padre di Josie!

Che conseguenze avrà questa confessione inaspettata?