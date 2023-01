Tempesta d’amore: Gerry smaschera Henning! E Shirin… | Puntate italiane

Un appassionante e originalissimo triangolo tra per esplodere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Proprio quando tra Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera) sembrerà finalmente sbocciato l’amore, infatti, tra loro si insinuerà un terzo incomodo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning inganna Shirin

Tutti a Bichlheim sanno che Gerry (Johannes Huth) è follemente innamorato di Shirin. Un amore che sembra destinato a rimanere a senso unico. Come sappiamo, infatti, la ragazza non solo non ricambia i sentimenti del fratello di Max (Stefan Hartmann), ma ha anche perso la testa per un altro uomo: Henning!

Ebbene, inizialmente quest’ultimo non era sembrato interessato a intrecciare una relazione con la bella Ceylan, ma le cose sono presto cambiate: è infatti bastata una notte insieme per far capire al sommelier di essersi innamorato. E ora?

Determinata a non rendergli le cose facili e a stuzzicare il suo interesse, Shirin terrà Henning a distanza, respingendo i suoi tentativi di approccio. E così, quando la ragazza troverà una lettera d’amore parzialmente illeggibile a lei indirizzata, il sommelier coglierà la palla al balzo e farà credere alla sua amata di essere lui l’autore!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin scopre la bugia di Henning

Stupita da quel gesto tanto romantico quanto inaspettato, Shirin metterà da parte le sue riserve e concederà a Henning una cena insieme, che verrà seguita da un’altra notte di passione. L’indomani, però, la ragazza avrà una brutta sorpresa…

Mentre parlerà a Selina (Katja Rosin) della lettera d’amore del sommelier, la Ceylan verrà infatti casualmente sentita da Gerry. Il risultato? Sconvolto dalla disonestà di Henning, il giovane Richter confesserà a Shirin di essere lui l’autore della lettera e lo proverà recitando a memoria le frasi in essa contenute, incluse quelle rese illeggibili dall’acqua.

La ragazza scoprirà così che il suo “principe azzurro” non è poi così perfetto… anzi! Sconvolta, Shirin accuserà dunque Henning di averla ingannata con l’unico scopo di passare un’altra notte con lei. Riuscirà il sommelier a farsi perdonare?