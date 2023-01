Tempesta d’amore: Henning inganna Shirin per conquistarla! | Puntate italiane

In amore e in guerra tutto è concesso! Lo sa bene Henning von Thalheim (Matthias Zera), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ricorrerà a metodi non proprio corretti per conquistare il cuore di Shirin Ceylan (Merve Çakır). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning si innamora di Shirin

Quando Shirin ha rivisto Henning ad anni di distanza dal loro ultimo incontro, non ha avuto dubbi: è lui l’uomo dei suoi sogni. Peccato solo che il sommelier non si sia rivelato corrispondere esattamente alla definizione di principe azzurro…

Al termine del loro primo vero appuntamento, infatti, von Thalheim ha detto chiaramente di non essere interessato a nulla più che una semplice avventura di una notte. Ma sarà davvero così? Come prevedibile, la risposta è “no”…

Dopo la sua notte con Shirin, Henning si renderà infatti conto di tenere alla ragazza molto più di quanto pensasse, tanto da implorarla di concedergli un secondo appuntamento. Lei, però, a quel punto sfrutterà la situazione a proprio vantaggio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin trova la lettera d’amore di Gerry

Benché lusingata dalle attenzioni del suo amato, Shirin deciderà di non cedere alla tentazione di passare più tempo con lui e stuzzicherà il suo interesse mostrandosi distaccata. Una strategia che funzionerà! Di fronte al comportamento della Ceylan, infatti, Henning si renderà conto di essersi davvero innamorato!

Ebbene, sarà proprio in queste circostanze che Gerry (Johannes Huth) farà in modo che Shirin ritrovi la bottiglia con la lettera d’amore che le aveva scritto giorni fa. Peccato solo che l’acqua abbia reso parte del testo illeggibile…

Il risultato? Non vedendo la firma di Gerry, la ragazza darà per scontato che l’autore sia Henning… e quest’ultimo non negherà, anzi! Deciso a sfruttare ogni occasione per far breccia nel cuore della sua amata, il sommelier le lascerà infatti credere di aver scritto lui quelle parole d’amore. Una bugia che si rivelerà presto essere un’arma a doppio taglio…