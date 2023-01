Tempesta d’amore: Josie diventa l’assistente di Paul, è al settimo cielo | Puntate italiane

Sono settimane ormai che Josie Klee (Lena Conzendorf) cerca in ogni modo di avvicinarsi a Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)… e presto ne avrà l’occasione! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane cuoca si ritroverà infatti a lavorare a stretto contatto con l’uomo che ama… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie e Erik si riconciliano

Le prime settimane di Josie al Fürstenhof sono state indubbiamente ricche di emozioni e colpi di scena. Oltre ad aver iniziato a lavorare con il suo grande idolo – André Konopka (Joachim Lätsch) – la ragazza ha infatti conosciuto l’uomo dei suoi sogni… e ritrovato suo padre!

Come sappiamo, la Klee ha infatti scoperto che il suo genitore biologico – da lei mai conosciuto – altri non è che Erik Vogt (Sven Waasner), ovvero l’unica persona a Bichlheim con cui è in pessimi rapporti!

Non c’è dunque da stupirsi se la ragazza ci ha messo un po’ prima di trovare il coraggio di “rivelarsi” al padre, finendo per farlo nel momento peggiore: durante una discussione. Sconvolto, Erik ha inizialmente accusato la povera Josie di essere una truffatrice, ma in cuor suo sa che la ragazza dice la verità. E così, tra non molto, troverà il coraggio di scusarsi con lei.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie inizia a lavorare con Paul

Ebbene, non solo Erik ammetterà di ricordarsi molto bene della madre di Josie – Yvonne (Tanja Lanäus) – e di non aver dunque bisogno di altre prove della sua paternità, ma chiederà anche alla figlia di trascorrere del tempo insieme per conoscersi meglio. E non è finita qui!

Capendo di essersi comportato ingiustamente con la ragazza, Vogt ritirerà il suo licenziamento e le farà una proposta professionale decisamente inaspettata: diventare l’assistente personale di Paul in direzione!

Inutile dire che la ragazza sarà al settimo cielo all’idea di lavorare a stretto contatto con l’uomo che ama e anche quest’ultimo sembrerà felice di collaborare con la Klee. Ci sarà però qualcun altro che sarà decisamente meno entusiasta: Constanze (Sophia Schiller)!

Sarà questo l’inizio del principale triangolo della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Occhi dunque puntati sui prossimi episodi in onda su Rete 4!