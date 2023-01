Tempesta d’amore: Valentina confessa a Michael di amarlo! | Anticipazioni tedesche

Un nuovo amore proibito sta per sconvolgere il Fürstenhof. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) – Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) – perderà infatti la testa per il padre del suo ex fidanzato: Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina si innamora di Michael

Il ritorno di Valentina Saalfeld è indubbiamente uno degli eventi più attesi della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. E le aspettative non verranno tradite! Tornata in scena a oltre due anni di distanza dalla sua ultima apparizione, la giovane figlia di Robert porterà infatti fin da subito parecchi stravolgimenti in quel del Fürstenhof…

Ma facciamo un passo indietro. Come sappiamo, un paio di anni fa la ragazza decise di lasciare Bichlheim per seguire il suo amato Fabien (Lukas Schmidt) a Lipsia. Un’avventura che, purtroppo, non si concluderà nel modo sperato. Tra qualche mese Valentina verrà infatti improvvisamente lasciata dal fidanzato: uno shock che la segnerà a tal punto da spingerla a lasciare tutto e tornare dalla sua famiglia.

Alla ricerca di un nuovo inizio, Valentina avrà effettivamente la possibilità di rifarsi una vita da zero: troverà nuove amicizie (a partire da Eleni), un nuovo lavoro in ospedale… e persino un nuovo amore! La vera sorpresa, però, è che l’uomo che le ruberà il cuore altri non è che il padre del suo ex fidanzato: Michael!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Valentina si dichiara a Michael

Come vi abbiamo anticipato, Valentina e Michael si avvicineranno grazie al lavoro in ospedale, ma sarà durante il tempo libero che i due stringeranno un rapporto speciale. Complice un emozionante progetto comune, la giovane Saalfeld trascorrerà infatti sempre più tempo insieme al medico, finendo per innamorarsi! E ora?

Sconvolta da quell’amore tanto inaspettato quanto proibito, la ragazza cercherà in ogni modo di evitare il suo amato. Ogni tentativo, però, sarà inutile: invece che dimenticare Michael, Valentina non solo si innamorerà di lui ogni giorno di più, ma inizierà a sperare che i suoi sentimenti possano venire ricambiati. Una speranza che presto svanirà…

Quando Valentina si renderà conto che il medico la considera quasi una figlia, ne resterà infatti ferita a tal punto da arrivare a confidarsi con il suo amato nonno Werner (Dirk Galuba). Inutile dire che l’anziano albergatore si preoccuperà moltissimo per la nipotina, che però gli garantirà di non avere nessuna intenzione di mandare all’aria il suo futuro per colpa di un amore impossibile.

Determinata a guardare avanti, Valentina deciderà dunque di limitare al minimo i rapporti con Michael, evitando di trascorrere del tempo con quest’ultimo. Un destino beffardo, però, la porterà a passare un’intera notte su una casa galleggiante proprio insieme al suo amato. E a quel punto la giovane Saalfeld non potrà fare a meno di confessare al medico di amarlo!

Come reagirà Michael di fronte a questa inaspettata dichiarazione d’amore? E, soprattutto, per lui e Valentina ci sarà un futuro?

(Puntate 3967-83, in onda in Germania dal 23 gennaio al 21 febbraio 2023)