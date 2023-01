Tempesta d’amore: VANESSA incinta di MAX! E ora? | Anticipazioni tedesche

Un destino beffardo sta per abbattersi su Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Dopo aver sognato per mesi una famiglia insieme a Max Richter (Stefan Hartmann), la ragazza scoprirà infatti di essere incinta proprio quando il cuore apparterrà ormai ad un’altra persona… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max e Carolin in guerra per il cuore di Vanessa

Nonostante il notevole gap temporale tra le puntate in onda in Italia rispetto al debutto in Germania, al momento la coppia formata da Max e Vanessa sta attraversando una fase molto simile negli episodi italiani e tedeschi. In entrambi i casi, infatti, la ragazza ha deciso di chiudere i rapporti con il fitness trainer. Se in Italia la motivazione è il tradimento di cui si è macchiato il giovane Richter, però, in Germania è stata la Sonnbichler ad aver perso la testa per un altro… anzi, un’altra!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, ad un passo dalle nozze con Max, Vanessa si innamorerà infatti di Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß), vecchia amica nonché nuova fiamma di Michael (Erich Altenhopf). Ebbene, i sentimenti tra le due donne saranno così prorompenti da portare queste ultime a lasciare i rispettivi compagni e diventare una coppia. Una decisione che però Richter non sarà disposto ad accettare…

A differenza di Michael, Max non riuscirà infatti a farsi una ragione dell’accaduto: nonostante un temporaneo avvicinamento ad una ragazza di nome Liesl (Anuschka Tochtermann), capirà di non poter dimenticare Vanessa e tenterà in tutti i modi di riconquistarla, iniziando una vera e propria guerra con Carolin. Chi la spunterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Carolin vuole trasferirsi con Vanessa in Danimarca

Ebbene, inizialmente i due rivali in amore si contenderanno le attenzioni di Vanessa, che – ignara di quanto stia accadendo alle sue spalle – crederà che Max stia provando a riavvicinarsi a lei come amico. Quando, però, Carolin le spiegherà come stanno davvero le cose, la Sonnbichler capirà di dover intervenire.

Determinata a evitare che il suo ex si faccia false speranze, Vanessa deciderà dunque di prendere le distanze da lui. Per Carolin, però, non sarà abbastanza! Preoccupata per i tentativi di Max di separarla dalla sua amata nonché per la reazione poco “aperta” degli abitanti di Bichlheim nei confronti della loro relazione omosessuale, la Lamprecht farà infatti alla sua amata una proposta davvero inaspettata: trasferirsi a Copenaghen!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Vanessa scopre di essere incinta

Inutile dire che Vanessa resterà spiazzata dalla proposta della sua amata e sarà tutt’altro che entusiasta all’idea di allontanarsi dai suoi cari. Ciononostante, alla fine il desiderio di una vita serena insieme alla donna che ama avrà il sopravvento e la Sonnbichler accetterà di trasferirsi in Danimarca con la fidanzata. I colpi di scena, però, non sono finiti…

Quando Max scoprirà le intenzioni di Vanessa, non riuscirà a credere che quest’ultima voglia davvero lasciare Bichlheim con la sua nuova fiamma e affronterà la sua ex. Ne nascerà un’accesa discussione che porterà la Sonnbichler ad avere un malore. E non si tratterà di un evento casuale…

Soccorsa da Michael (Erich Altenkopf), Vanessa scoprirà infatti che il suo collasso non è dovuto allo stress né tantomeno ad un calo di zuccheri… bensì al fatto che è incinta! E così la Sonnbichler si troverà a dover affrontare una situazione inaspettata: il suo grande sogno di mettere su famiglia si sta realizzando proprio ora che la sua relazione con Max è finita. Cosa deciderà di fare la ragazza?

(Puntate 3966-71, in onda in Germania dal 20 al 27 gennaio 2023)