Tempesta d’amore: Max, nuovo amore! E Vanessa… | Anticipazioni tedesche

Se è vero che nulla aiuta davvero a lenire le sofferenze per un amore finito, il metodo del “chiodo scaccia chiodo” è sicuramente il più utilizzato. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Max Richter (Stefan Hartmann) proverà a dimenticare Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) con un’altra donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa lascia Max

C’è un curioso parallelismo tra le puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda sui nostri teleschermi e quelle trasmesse in Germania. Nonostante tra i due Paesi ci sia ormai un anno di gap (in Italia un episodio viene spalmato su più giorni), un personaggio si trova infatti in una situazione quasi identica…

Stiamo parlando di Max Richter, il fitness trainer del Fürstenhof. Come sappiamo, in Italia il ragazzo è stato recentemente lasciato da Vanessa a causa di un tradimento. Una situazione non molto simile da quella in cui si trova negli episodi tedeschi della soap!

Come vi abbiamo anticipato, Max e Vanessa riusciranno a superare la crisi a cui stiamo assistendo in queste settimane in Italia, tanto che tra qualche mese decideranno di sposarsi. Poco prima delle nozze, però, la Sonnbichler perderà la testa per Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß) – che, a sua volta, starà per sposare Michael (Erich Altenhopf) – tanto da decidere di sciogliere il fidanzamento con Max e iniziare una relazione con la sua nuova fiamma!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max conosce Liesl

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per il fitness trainer, che non si darà pace e tenterà in ogni modo di riconquistare la sua amata. Purtroppo, però, ogni tentativo sarà vano in quanto Vanessa sarà determinata a restare insieme a Carolin.

Ebbene, sarà in queste circostanze che a Bichlheim comparirà una giovane motociclista nonché vecchia conoscente dei Sonnbichler: Liesl (Anuschka Tochtermann). Ebbene, la nuova arrivata catturerà subito l’attenzione di Max, che resterà letteralmente stregato da lei.

Complice lo zampino di Carolin – che vedrà nella bella motociclista una ghiotta occasione per liberarsi del suo rivale in amore – Max e Liesl trascorreranno dunque del tempo insieme e arriveranno anche a baciarsi! Sarà dunque l’inizio di un nuovo amore?

Benché i segnali ci siano tutti, in realtà sembra proprio che la risposta sarà “no”. Poco dopo il bacio con Liesl, Max si renderà infatti conto di amare ancora Vanessa e di essere pronto a tutto pur di riconquistare quest’ultima. Per lui ci saranno ancora speranze?

(Puntate 3963-6, in onda in Germania dal 17 al 20 gennaio 2023)