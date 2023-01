Un Altro Domani: Alicia è stata uccisa da un serial killer? | Anticipazioni

Nuova svolta nella storyline di Un Altro Domani incentrata sullo strano omicidio di Alicia Utanares (Elena Gallardo). Nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica emergerà infatti che la ragazza potrebbe essere stata uccisa da un serial killer. Una novità che farà preoccupare tantissimo gli abitanti di Rio Muni….

Un Altro Domani, news: la morte di Alicia

Alicia verrà ritrovata senza vita da Ines Acevedo (Barbara Oteiza) in libreria in seguito ad una furente discussione con Angel Godoy (Ivan Lapadula). Anche se i due amanti decideranno di non farsi vedere insieme dalla guardia civile, tant’è che a denunciare la morte della Utanares alle autorità sarà soltanto la Acevedo, tutto lascerà pensare che la “psicopatica” si sia tolta la vita (dato che lascerà pure un bigliettino per dire addio).

Tuttavia, in questa intricata vicenda, il colpo di scena verrà presto servito: nel corso della veglia funebre organizzata in casa di Francisco Villanueva (Sebastian Haro) per volere di Patricia Godoy (Silvia Acosta), alcuni uomini delle guardia civile si presenteranno lì per prendere il corpo di Alicia. Dichiareranno infatti di dover eseguire delle nuove analisi sul suo corpo per capire se la ragazza possa essere stata uccisa, come i suoi genitori avranno sospettato fin dal primo minuto.

Un Altro Domani, trame: Ines e Angel si accusano a vicenda della morte di Alicia

Partendo da questi presupposti, la trama che si verrà a creare porrà più di un grattacapo ad Ines e Angel: dato che avranno degli atteggiamenti piuttosto incomprensibili, entrambi cominceranno a sospettare l’uno dell’altra. Una situazione a dir poco surreale che porterà i due ad accusarsi a vicenda dell’omicidio di Alicia, anche se sarà a dir poco probabile che il responsabile possa essere uno tra la Acevedo e il Godoy.

In tal senso arriverà dunque presto una svolta, anche se qualcosa non tornerà fin dal primo minuto. Ed il tutto avverrà nel momento in cui il Generale incaricato delle indagini si presenterà dai Villanueva per parlare con Angel, il fidanzato di Alicia…

Un Altro Domani, spoiler: Alicia è stata uccisa da un serial killer?

Eh sì: con in mano un identikit di un uomo di colore di cui non conosce le generalità, l’inquirente farà presente a Angel che probabilmente a mettere fine alla vita di Alicia è stato proprio lui, ossia un serial killer visto di recente a Rio Muni e solito assassinare le donne nel modo in cui è stata fatta fuori la Utanares. Una teoria che spaventerà tantissimo le donne di Rio Muni, in primis la “pettegola” Linda Grisel (Esperanza Guardado).

Ma le cose saranno andate davvero così? Possibile che Alicia sia stata uccisa davvero per caso… oppure ci sarà sotto dell’altro?