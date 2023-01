Un Altro Domani: Patricia ricatta Mabalé per isolare Carmen!

Che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani appena Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) capirà che probabilmente si trova in carcere anche per colpa della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta)? Come facilmente prevedibile, niente di buono visto che la donna cercherà di isolare la “figliastra” Carmen Villanueva (Amparo Pinero), disposta a tutto pur di dimostrare l’innocenza del figlio di Ventura (Iago Garcia)…

Un Altro Domani, news: Victor prepara la fuga ma si costituisce!

Tutto partirà quando Ventura riuscirà a fare arrestare il figlio con l’accusa di stare armando gli operai africani per innescare una ribellione contro il governo della Spagna. Un reato, messo in realtà in atto da lui, considerato dalla legge come un vero e proprio tradimento ai danni dello Stato e punibile, per giunta, con la pena di morte.

Da un lato Ventura, conscio del fatto che il figlio sta per denunciarlo, utilizzerà una misura così “caustica” soltanto per spaventare il figlio e costringerlo a non parlare, dall’altro la situazione peggiorerà quando Victor, ovviamente spaventato, si darà alla fuga costringendo il magistrato a far luce sulla vicenda.

Il giovane Velez de Guevara si darà dunque alla latitanza, salvo poi organizzare una fuga con la complicità di Carmen e dalla madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza). All’ultimo cambierà però idea…

Un Altro Domani, trame: Victor ha dei sospetti su Patricia e…

Eh sì: visto che non vorrà scappare dalla sua patria per un reato che non ha mai pensato di commettere, Victor agirà di impulso e si presenterà da Ventura, promettendo di costituirsi e non accusandolo del crimine soltanto se lui farà il possibile per farlo uscire di prigione e ripulire la sua immagine. Una condizione che Ventura accetterà, ma che farà andare su tutte le furie Ines (affranta per la reclusione del figlio).

Tuttavia, durante il periodo trascorso in cella, Victor avrà modo di ripensare a quanto successo e avrà come il sentore che Patricia lo abbia usato, nel disperato tentativo di convincerlo a non andare contro il padre, poiché anche lei complice di Ventura. Un sospetto che confiderà incautamente a Carmen, la quale non esiterà ad andare dalla “matrigna” per scagliarsi contro di lei ed invitarla a prendersi le sue responsabilità…

Un Altro Domani, spoiler: Patricia ricatta Mabalè per isolare Carmen

Visto che era a conoscenza del traffico illecito di armi, Patricia farà presente all’operaio Mabalè (Borè Buika) che non esiterà ad accusarlo di complicità qualora dovesse venire fuori il suo coinvolgimento nella storia e gli dirà che, per salvarsi, deve fare in modo che Carmen venga isolata da tutti i dipendenti della fabbrica.

Una controffensiva che spingerà Mabalè ad eseguire alla lettera il suo ordine, ma che insospettirà la scaltra Carmen fin dal primo minuto. Non a caso, la Villanueva non farà fatica a capire che dietro all’atteggiamento degli operai c’è proprio la Godoy…