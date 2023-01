Tempesta d’amore: Karl si allea con Christoph contro Ariane! | Puntate italiane

Nemmeno nei suoi peggiori incubi Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) avrebbe immaginato di vedere i suoi due peggiori nemici alleati contro di lei! Eppure è esattamente ciò che accadrà…Dopo aver scoperto che il suo ex marito Karl (Stephan Käfer) è vivo e vegeto, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady si troverà infatti a fronteggiare un’alleanza tra l’ex coniuge e niente altri che Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Karl vuole vendicarsi di Ariane

Nel corso della sua vita Ariane si è fatta molti nemici, ma due in particolare hanno più di un motivo per odiarla smisuratamente: Christoph e Karl. Se il primo ha perso tutto per colpa della dark lady ed è anche scampato a numerosi tentativi di omicidio, il secondo è stato addirittura “ucciso” dall’ex moglie… o almeno è quanto quest’ultima crede!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, infatti, in realtà Karl è miracolosamente sopravvissuto al tentativo di Ariane di affogarlo ed è rimasto nell’ombra per elaborare l’accaduto… almeno fino ad ora!

È infatti proprio lui il responsabile delle innumerevoli minacce ricevute dalla dark lady nelle ultime settimane, così come è lui il “fantasma” che è recentemente comparso nella camera da letto della donna. Ma cosa vorrà davvero Karl dalla sua ex amata? Inutile dire che la risposta è vendetta!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Karl incastra Ariane

Dopo essersi rivelato ad una sconvolta Ariane, Karl ripercorrerà con quest’ultima i momenti del suo tentato omicidio nonché l’assassinio della madre della sua ex moglie, che – come sappiamo – fu uccisa proprio dalla figlia. A quel punto la Kalenberg capirà che l’uomo cerca vendetta, ma lui la sorprenderà…

Invece che chiederle denaro o minacciare di consegnarla alla polizia, Karl chiederà infatti ad un’esterrefatta Ariane una notte insieme in una baita del Fürstenhof! Una richiesta decisamente singolare a cui però la donna non potrà dire di no. Ancora una volta, però, le cose non saranno come sembrano…

Quando la dark lady arriverà sul luogo dell’appuntamento, infatti, troverà ad attenderla una brutta sorpresa: un video che la ritrae mentre confessa l’omicidio (riuscito) della madre e quello fallito nei confronti dell’ex marito.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane scopre che Karl è alleato con Christoph

A quel punto alla donna sarà chiaro che Karl intende ricattarla con il filmato… ma in cambio di cosa? Ebbene, la risposta sarà decisamente sorprendente: se non vuole finire in carcere per il resto dei suoi giorni e perdere l’amore di Robert (Lorenzo Patané), Ariane dovrà cedere a Christoph tutte le sue quote… ovviamente ad un prezzo ridicolo!

Eh sì, avete capito bene: dietro all’improvviso ritorno di Karl c’è proprio la mano dell’albergatore, che – dopo mesi di ricerche – ha finalmente trovato un’arma per colpire la sua nemica giurata e riavere ciò che è proprio. Per la Kalenberg sarà dunque la fine?