Tempesta d’amore: Markus in prigione! E Alexandra torna da Christoph… | Anticipazioni tedesche

Grandi colpi di scena sono all’orizzonte per uno dei triangoli amorosi più appassionanti degli ultimi anni. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Christoph Saalfeld (Dieter Bach) riuscirà infatti a sbarazzarsi del suo rivale in amore e a tornare insieme ad Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Tutto, però, ha un prezzo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Christoph, Alexandra e Markus

Ci sono sentimenti che sopravvivono al passare degli anni. Ne sono una prova Christoph e Alexandra, che si riscopriranno innamoratissimi a quasi trent’anni dalla loro separazione. Ed il loro sarà un legame così forte da portarli a lottare contro tutto e tutti…

Come vi abbiamo anticipato, la donna lascerà infatti il marito Markus (Timo Ben Schöfer) per poter vivere alla luce del sole il suo amore per l’albergatore, incorrendo così nell’ira del coniuge. Determinato a “riprendersi” la moglie, Markus ricatterà infatti quest’ultima costringendola a lasciare Christoph. E a quel punto tra Saalfeld e Schwarzbach sarà guerra!

Nella speranza di liberarsi del rivale, Christoph gli metterà dunque la polizia alle calcagna denunciandolo segretamente per falso in bilancio. Un’accusa che troverà effettivamente conferma nei documenti trovati dalle forze dell’ordine.

Proprio quando Saalfeld starà per trionfare, però, accadrà un dramma inaspettato: Eleni (Dorothée Neff) – la primogenita di Alexandra – avrà un grave incidente proprio mentre proverà a sedare una lite tra Markus e Christoph. E a quel punto nulla sarà più come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph scopre di essere il padre di Eleni

Se inizialmente Alexandra incolperà Christoph dell’accaduto, col tempo le cose cambieranno. Sarà infatti proprio l’albergatore ad aiutare la donna a prendersi cura della ragazza, finendo per fare una scoperta straordinaria: Eleni non è figlia di Markus, bensì di Christoph stesso! Quando Saalfeld lasciò l’allora fidanzata, infatti, quest’ultima era già incinta e sposò poi dopo poco tempo Markus, che non ebbe mai sospetti sulla reale paternità della ragazza.

Inutile dire che la scoperta non farà che accrescere la determinazione di Saalfeld a tornare insieme ad Alexandra, a cui prometterà di lottare per lei e per Eleni. Il riavvicinamento tra i due, però, non passerà inosservato a Markus, che minaccerà nuovamente la moglie ricordandole che la tiene in pugno. Nemmeno questo basterà però a tenere Alexandra lontana da Christoph…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra e Christoph tornano insieme

Nonostante il terrore delle conseguenze, Alexandra finirà infatti per cedere ai propri sentimenti e tornare insieme a Christoph. Al settimo cielo per la felicità, quest’ultimo capirà che la sua amata è terrorizzata dal marito e incaricherà i propri uomini di scoprire quali prove Markus ha contro la donna.

E Markus? Oltre alla perdita della moglie, dovrà affrontare anche dei seri problemi giudiziari, tanto che verrà rinchiuso in prigione. Ebbene, per lui le cose si metteranno velocemente male, ma non per questo l’uomo si arrenderà… anzi!

Dopo aver chiesto ad Alexandra di fargli visita in carcere, Markus chiederà a Eleni (che crede ancora essere sua figlia) di spiare Christoph e trovare delle prove per incastrarlo. Un incarico che la ragazza accetterà, in quanto riterrà l’albergatore responsabile della rovina della sua famiglia.

Oltre alla vendetta del marito, sarà infatti il rancore di Eleni il prezzo che Alexandra dovrà pagare per la sua relazione con Christoph. Riuscirà la donna a farsi perdonare dalla figlia?

(Puntate 3960-78, in onda in Germania dal 9 gennaio all’8 febbraio 2023)