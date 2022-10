Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’ultimatum di MARKUS

Quando Alexandra (Daniela Kiefer) corse tra le sue braccia per cercare conforto dopo essere stata lasciata da Christoph Saalfeld (Dieter Bach), Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) non solo la consolò, ma la sposò e formò con lei una famiglia. Ora, oltre vent’anni dopo, Christoph verrà però a riprendersi la sua donna…

E così nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, Markus perderà la moglie per mano dello stesso uomo che un tempo spezzò il cuore a quest’ultima. Una situazione che non sarà disposto ad accettare per nulla al mondo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra lascia Markus per Christoph

Da tempo vi stiamo parlando di un appassionante triangolo che sta calamitando l’attenzione dei telespettatori d’Oltralpe: quello che vedrà Alexandra Schwarbach – presunta erede di Ariane (Viola Wedekind) – tormentata tra l’amore per Christoph e la lealtà nei confronti del marito Markus.

Giunta al Fürstenhof per portare avanti la vendetta di Ariane contro Christoph, Alexandra finirà infatti per cadere vittima dei suoi mai svaniti sentimenti nei confronti dell’albergatore. E lo stesso varrà per lui! Peccato solo che la donna abbia già una famiglia con il marito Markus e la figlia Eleni (Dorothée Neff). Famiglia che non vorrà distruggere per nulla al mondo…

La Schwarzbach deciderà dunque inizialmente di restare col marito, tanto da accettare di rinnovare le promesse matrimoniali con lui. Sarà però proprio quando dovrà scrivere le proprie promesse al coniuge che la donna capirà di non poter resistere a ciò che prova per Christoph, decidendo dunque di tornare da quest’ultimo e lasciare Markus! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus rivuole Alexandra

Inutile dire che la decisione di Alexandra sarà uno shock per Markus e Eleni, che non riusciranno a credere che la donna sia davvero disposta a mettere il suo vecchio amante davanti alla famiglia. Nulla, però, potrà convincere la Schwarzbach a tornare sui suoi passi…

E così, mentre la giovane Eleni dirà chiaramente a Christoph che non lo accetterà mai come patrigno, Markus si preparerà ad affrontare ancora una volta la moglie e il rivale. Tornato improvvisamente al Fürstenhof, l’uomo proverà dunque a riconquistare la coniuge, ricevendo però l’ennesimo rifiuto. E così Schwarbach passerà alle maniere forti…

Disposto a tutto pur di riavere la donna che ama, Markus metterà infatti Alexandra di fronte ad un ultimatum! Di cosa si tratterà? E, soprattutto, basterà questo ricatto per convincere la Schwarzbach a tornare da lui?

(Puntate 3929-35, in onda in Germania dall’11 al 18 novembre 2022)