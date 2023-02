Tempesta d’amore: Paul scopre che Josie è figlia di Erik e… | Puntate italiane

Tutto sta per cambiare al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà infatti finalmente ufficializzata la verità sul legame tra Erik Vogt (Sven Waasner) e Josie Klee (Lena Conzendorf). E le conseguenze non si faranno aspettare… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze scopre che Erik è padre di Josie

In questi giorni stiamo assistendo alla nascita di uno dei rapporti più belli e intensi degli ultimi anni: quello tra Erik e la figlia che ha da poco scoperto di avere: Josie. Superato lo shock iniziale per la sua improvvisa paternità, l’uomo infatti non solo ha accettato la ragazza, ma si è anche sinceramente affezionato a lei. Ciononostante, Vogt non sembra intenzionato a rendere pubblico il suo legame con la giovane Klee…

In difficoltà per via delle sempre più insistenti voci su una sua presunta relazione sentimentale con Erik – che, come sappiamo, è il suo capo al Fürstenhof – Josie insisterà affinché l’uomo annunci pubblicamente di essere suo padre, arrivando addirittura a minacciare di chiudere i rapporti con lui in caso contrario. Vogt accetterà?

Ebbene, inizialmente lui si mostrerà riluttante ad accogliere le richieste della Klee, a cui confesserà di essere frenato a causa del timore di deluderla come padre. Quando però Constanze (Sophia Schiller) lo sorprenderà mentre abbraccia la figlia, Erik deciderà di superare le proprie paure e rivelare alla von Thalheim di essere il padre di Josie. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze mette Paul contro Josie

Inutile dire che Constanze resterà totalmente spiazzata da quella rivelazione inaspettata e batterà in ritirata. Josie, invece, sarà al settimo cielo per il coraggio dimostrato da Erik, con cui si sentirà per la prima volta di formare una vera famiglia.

Ora che Constanze è a conoscenza del loro segreto, però, la Klee dovrà battere sul tempo la “nemica” e informare personalmente le persone a cui tiene… a partire da Paul (Sandro Kirtzel)! Ma come trovare il momento giusto?

L’occasione perfetta sembrerà presto arrivare, quando Josie ed il suo “capo preferito” avranno una conversazione privata al bar del Fürstenhof. Peccato solo che – prima che la ragazza riesca finalmente a proferire parola – arriverà Constanze, che farà letteralmente esplodere la “bomba”. E non è finita qui!

La von Thalheim coglierà infatti l’occasione per mettere la rivale in cattiva luce, insinuando in Paul il dubbio che Josie sia stata nominata sua assistente per poterlo spiare per conto di Erik! Riuscirà Josie a fargli cambiare idea?