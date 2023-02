Uomini e donne: Carola esce dallo studio, Federico cosa fa? | Trono classico

Sono state puntate di Uomini e Donne ricche di colpi di scena quelle andate in onda negli ultimi giorni. Dopo l’addio un po’ “forzato” di Biagio Di Maro e quello più spontaneo di Gloria Nicoletti, a breve i telespettatori del dating show di Mediaset assisteranno all’abbandono a sorpresa di Carola Carpanelli, la giovane corteggiatrice di Federico Nicotera che da tempo lamentava una scarsa considerazione da parte del tronista.

Come vedremo, tutto comincerà quando il romano deciderà di portare in esterna Alice Barisciani di sua spontanea volontà, sorprendendo da un lato la pretendente senese e deludendo fortemente dall’altro la Carpanelli, la quale, assalita da uno scatto d’orgoglio, uscirà imbufalita dallo studio senza dare alcuna spiegazione.

Uomini e donne: Federico balla con Alice

Spronato da Maria De Filippi a prendere in mano la situazione, Federico sceglierà inaspettatamente di non andare a riprendere Carola, sorprendendo non solo il pubblico ma anche la padrona di casa, che gli chiederà quali siano le sue intenzioni dal momento che nel parterre è rimasta solo Alice.

Ancora turbato dai tumultuosi avvenimenti, il Nicotera chiederà di poter ballare con la Barisciani, in modo tale da prendersi tempo e decidere cosa fare con la bella Carola. Questo e altro nelle puntate future di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.